El éxito de los Pumas en los últimos tiempos no podría ser explicado sin la influencia de Andrés Lillini, técnico argentino que ha recuperado la mística Universitaria y los tiene en la final de la Concachampions 2022.

Durante las últimas semanas, una de las novelas más comentadas en el Pedregal ha sido la continuidad del entrenador, sabiendo que está negociando una renovación de contrato y que habría instituciones interesadas en firmarlo.

Universidad atendió a los medios de comunicación previo a la final, con el técnico mandando un mensaje humilde y transmitiendo las ganas que tiene de quedarse en el club que le dio su primera oportunidad como técnico.

"Yo la renovación la hablé con mi presidente y mi cuerpo técnico lo sabe. Yo no tengo ningún problema, no soy de especular, hay 200 entrenadores mejores que yo para ir a los clubes que dicen que puedo ir yo, a mí nadie me ha venido a buscar", afirmó categóricamente.

Igualmente, afirmó que prefiere el perfil bajo, sintiéndose incómodo con los rumores: “No estoy acostumbrado a que aparezca mi nombre en especulaciones, eso a veces me enoja conmigo mismo porque no me gusta, no suceden cosas que se dicen y tengo que aceptar que son las reglas del juego”.