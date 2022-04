Cruz Azul no logró imponer la presencia del Estadio Azteca y no pasó del 0-0 ante el Club Universidad Nacional en el partido correspondiente a la Vuelta de la Semifinal de la Concacaf Champions League. Con este resultado, los dirigidos tácticamente por Andrés Lillini pasaron de ronda ya que habían ganado por 2-1 la Ida (goles de Juan Ignacio Dinenno). Por supuesto, esto repercutió en las redes sociales.

Una vez que llegó el pitazo final y se consumió el encuentro, los memes invadieron Facebook, Twitter, Instagram y demás plataformas digitales. Y además, llegó una de las opiniones que más controversia genera: la de Álvaro Morales. Polémico como pocos, el periodista de ESPN analizó la clasificación del Auriazul y logró indignar a los fanáticos de ambos equipos. ¿Qué es lo que comentó?

"No Cruz Azul, el problema no era yo. Sigues siendo tú. Perder contra un equipo inferior en nivel como los Pumas, no tiene madre", señaló en su primer tuit tras el 0-0. Esta publicación tuvo aceptación, ya que es una realidad que La Máquina tiene un plantel muchísimo más valioso que la de los Pedregal, pero aún así no estuvo ni cerca de cumplir con las expectativas que había genererado. Sin embargo, los celestes no lo vieron de esa manera y tundieron al comentarista.

Más tarde, decidió apuntar contra el Club Universidad Nacional, a quien le encanta criticar por redes sociales y televisión. "Con Pumas en la final, todo está puesto para que Seattle Sounders sea el campeón de la Concachampions", apuntó con contundencia. Y minutos más tardes volvió a la carga: "¡Seattle Sounders será el campeón de la Concachampions!". Esto, evidentemente, no le gustó a los fanáticos universitarios...

¿Cuándo juega Pumas UNAM la Final de la Concachampions?

Pumas espera rival para la gran Final de la Concacaf Champions League, el cual saldrá de Seattle Sounders y New York City. La Ida se disputará entre el 26 y 28 de abril; mientras que la Vuelta está pautada entre el 3 y 5 de mayo. La Universidad buscará su cuarto título, ya que lo ha conseguido en 1980, 1982 y 1989.