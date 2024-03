Este miércoles 6 de marzo tendrá lugar uno de los encuentros más esperados del semestre en el futbol mexicano, cuando se enfrenten las Chivas de Guadalajara y el Club América, en un verdadero partidazo, en la apertura de la serie de octavos de la Concachampions 2024.

Semejante compromiso involucró en la previa la palabra de numerosas figuras públicas de distinta índole, una de ellas, el reconocido ex futbolista Gerard Piqué, vinculado recientemente a la Liga MX por la inclusión de distintos nombres fuertes de México en su Kings League Americas.

El ex jugador de Barcelona, Zaragoza y Manchester United, fue consultado por el Clásico Nacional de esta noche, en conversación con el diario Récord, y fue ‘obligado’ a elegir si prefiere que gane el Rebaño o las Águilas. Su respuesta fue determinnte.

“La verdad que no quiero entrar en este juego. Yo vengo de fuera y soy neutro. Es cierto que el Club América siempre tira mucho por la historia, por tener el Estadio Azteca que tiene una historia brutal y nos gustaría algún día soñar en grande para llevar Finales de la Kings League ahí, como hicimos en España con el Camp Nou que en marzo del 2023 hicimos sold out con más de 92 mil personas. Así que, con muchas ganas de que empiece ya (el juego entre Chivas y América), pero no me voy a meter a nivel de Clásico con ninguno de los equipos“, señaló el histórico capitán español durante la entrevista con el periódico.

Gerard Piqué mantiene una gran relación afectiva con Javier Hernández, de las Chivas de Guadalajara, y con Miguel Layún, ex referente del Club América, por haberlos invitado a participar de la Kings League Americas, a partir de lo cual comenzó a sumergirse en el mundo del futbol mexicano; por lo que seguramente estará viendo el encuentro a la distancia.

En este sentido, el emblema blaugrana se refirió a la llegada de ‘Chicharito’ a Chivas y cómo seguirá vinculado a la Kings League pese a este fichaje: “Fue súper fácil convencerlo (de sumarse a la KL), porque fue uno de los primeros que jugó el primer partido; ya sabía todo de la Kings League, a partir de ahí empezó a seguir la Liga y cuando supo lo que estábamos haciendo en México no lo dudó, me dijo ‘yo quiero un equipo’; a pesar de que ahora va a estar jugando con Chivas, estoy seguro que seguirá enchufado y que intentará organizar a su equipo para ganar la competición“.

También hubo palabras para Layún, quien luego de abandonar el futbol a fines del año pasado de inmediato se sumó a la ‘movida’ de Piqué. “Creemos que ha tenido una carrera increíble, que es un perfil ideal para ser presidente aquí, porque es un futbolista distinto a la mayoría, y porque se retiró en diciembre, así que iba perfecto en tiempo para unirse al proyecto; además le apasionaba mucho el producto, lo sabíamos, fue fácil y rápido llegar a un acuerdo“, concluyó el ex compañero de Messi, Xavi, Busquets, Iniesta, entre otros.

Encuesta ¿Tú a quién le vas esta noche en el Clásico Nacional? ¿Tú a quién le vas esta noche en el Clásico Nacional? YA VOTARON 0 PERSONAS

El primer Clásico Nacional de esta semana se disputará esta noche, con sede en el Estadio Akron en Guadalajara, a partir de las 21.00 horas, por el duelo correspondiente a la ida de octavos de final de la CONCACAF Champions League 2024.