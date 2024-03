El futbol mexicano se prepara para palpitar uno de los grandes enfrentamientos de este 2024, cuando se vean las caras esta semana Chivas de Guadalajara y Club América, en un partidazo dentro de la continuidad de los octavos de final de la Concachampions.

En este escenario, quien platicó en la antesala del compromiso de este miércoles ha sido Henry Martin, goleador de las Águilas, que calentó la previa del Clásico Nacional en una entrevista que dio a la señal televisiva de TUDN.

Durante su testimonio, el delantero azulcrema aseguró que el América es el gran favorito y también el que tiene mayor presión entre ambos equipos: “Me pongo a pensar cuál es la razón, por afición no creo que sea… son los dos equipos con más campeonatos que tienen, que más generan, más venden, más publicidad en la prensa, más aficionados; pero a la hora de exigir sí hay una diferencia y está claro, quien diga que no, no sé que está viendo porque de años atrás se ha vivido eso, lo sentimos en la cancha y lo percibimos en los partidos, en la afición”.

Ratificando sus argumentos, el goleador recordó la experiencia vivida en la Liguilla del pasado Torneo Apertura, donde pese a haber sellado la clasificación en la ida, el público azulcrema reprobó una mala actuación. “Nosotros ganamos 5-0 la semifinal de ida a San Luis, en la vuelta en el Azteca íbamos perdiendo 2-0, salimos al vestidor y nos abuchearon, imagínate que presión hay, qué espera la afición, para que te abucheen después de un 5-0. No pasaría así en Chivas, yo creo que su afición no lo haría, la exigencia recae en este equipos, es mucho más alta que cualquiera, aquí hay una exigencia muy grande y eso te hace mejorar”, afirmó ‘La Bomba’ en la nota dada a horas del Clásico.

Por otra parte, el atacante se imaginó posibles escenarios de resultados del Chivas – América y dio su parecer sobre el ‘qué dirán’ luego del desarrollo del mismo, acentuando su opinión. “Si ganamos lo dan como un partido más, van a decir ‘era lógico que tenían que ganar’, pero si llegamos a perder ‘fracaso de América’, ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Por qué a uno hay menos presión y al otro le pones más? No es de ahora”, continuó expresando el futbolista de las Águilas.

“Llevamos muchos años así, bastantes años que si le ganamos a Chivas ‘ah es que Chivas no viene por buen momento’, pero si ellos ganan ‘es un fracaso, América tenía que ganar’; sucede, estamos expuestos, acostumbrados y sabemos que no puede suceder, tenemos que salir a ganar“, sentenció Henry Martin, que ya vivió muchos Clásicos Nacionales en su estadía en la institución.

Por último, el jugador que será de la partida este miércoles se mostró satisfecho con el momento de la temporada donde se da el enfrentamiento. “Tal vez si te pones a pensar que si lo enfrentas más adelante con tantos partidos encima igual no iba a ser tan atractivo, tres partidos contra ellos va a generar mucha presión y toda la gente va a estar atenta”, exclamó, y concluyó con la obligación que tiene el Club América en este partido: “Tenemos que salir a hacer lo mejor, vencer a este rival que se habla demasiado entre ellos y nosotros“.