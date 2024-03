¿En duda vs. Rayados? Inter Miami brindó detalles sobre la lesión de Lionel Messi

El primer partido entre Rayados e Inter Miami está a pocos días de comenzar y la gran incógnita sobre la lesión de Lionel Messi, y su presencia en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, sigue presente.

El objetivo del capitán argentino, desde que se lesionó en el isquiotibial de la pierna derecha hace unas semanas, es llegar al duelo frente a Rayados por Concachampions. Sin embargo, la salud de Lionel Messi genera incertidumbre.

Antes de recibir a Rayados en Miami el próximo miércoles 3 de abril, el equipo del Tata Martino se enfrentará este sábado a New York FC por la jornada 6 de la MLS. En la previa a dicho partido, Javier Morales, auxiliar del DT argentino, habló sobre la lesión de Lionel Messi y sus posibilidades de recuperarse.

¿Llega Lionel Messi a recuperarse de la lesión para jugar ante Rayados?

En primera medida, el auxiliar del Tata Martino confirmó que Lionel Messi no jugará ante New York FC: “Leo está trabajando con los fisios y está descartado para mañana. No estará disponible”.

“Trataremos de hacer lo mejor para que llegue a Rayados. Es una posibilidad de que juegue. Estamos trabajando para eso y él también con el cuerpo médico para llegar”, reveló Javier Morales, el auxiliar del Tata Martino en Inter Miami, sobre el posible regreso de Lionel Messi para enfrentar a Rayados.

De esta manera, la presencia de Lionel Messi ante Rayados continúa siendo una incógnita. Y, en caso de que termine jugando, el argentino volvería a sumar minutos después de un mes de inactividad tras su lesión.