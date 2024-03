Lionel Messi y su Inter Miami tienen revolucionados a todos en México, y no es para menos. Resulta que el astro argentino visitará territorio mexicano en las próximas semanas, y podría volver a hacerlo en un futuro no muy lejano. Y en línea con ello, Luis Quiñones, jugador de Tigres UANL, se mostró ilusionado, aunque, además, aprovechó para responder a las críticas.

Si bien es cierto que el conjunto Felino se enfrentará a su par de la MLS en agosto, existe la chance de que pueda hacerlo de manera anticipada. Resulta que, de darse los resultados, los dirigidos por Robert Siboldi podrían medirse ante el elenco de David Beckham en semifinales de la actual Concachampions.

Sin embargo, lo cierto es que antes de que ello suceda, Lionel Messi pisará suelo regiomontano para enfrentar a Rayados, lo cual revoluciona a todos allí. Y justamente, uno de los que se mostró emocionado por la presencia del emblema argentino fue Luis Quiñones, quien así lo manifestó con sus declaraciones.

Luis Quiñones espera por Lionel Messi en Monterrey

“Yo creo que para la gente del fútbol es importante, para nosotros como jugadores como para el aficionado, de tener no sé si al mejor jugador de la historia en nuestra ciudad, es algo lindo y algo que todos debemos disfrutar”, comentó el futbolista de Tigres UANL en rueda de prensa en relación a la llegada de Lionel a Monterrey.

Pero a continuación, y ya pensando tanto en su duelo de Leagues Cup como así también en el posible de Concachampions, Quiñones dijo: “Nosotros tenemos que trabajar pensando en nosotros. Sabemos que lo vamos a enfrentar”. Antes o después, lo cierto es que el elenco universitario se verá las caras ante Inter Miami.

La respuesta de Luis Quiñones a las críticas recibidas

Mientras tanto, y al ser consultado sobre las críticas, el jugador de Tigres resaltó que debe “aceptarlas”. Y a continuación, añadió: “Trabajo siempre por lo mejor del equipo para cuando sea requerido. Se van acercando los partidos importantes donde creo voy a ser importante”.

“Cada vez me preparo mejor y siempre lo he hecho para estas instancias aportarle al equipo. Por medio de tantos años sé lo que significa estar en Tigres. El futuro no lo sabemos, mi cabeza está aquí y tengo un contrato”, concluyó el hombre de 32 años, quien ha alternado titularidades y suplencias últimamente.