El Guadalajara se marchó del Estadio Akron con una de sus más dolorosas derrotas en el Clásico Nacional, no sólo por el resultado adverso si no por lo demostrado dentro del campo de juego. David Faitelson no quiso ser de menos y apuntó contra Fernando Gago por su estrategia de juego frente al América.

El reconocido periodista sentenció que la victoria del América fue lapidaria y que Chivas no tiene muchas expectativas para la vuelta. “Gago estuvo muy mal. Las Chivas salieron a jugar el encuentro con miedo y no compitieron. Entraron a la cancha pensando en no perder y se llevaron este resultado”, remató David Faitelson.

Además el comunicador expresó que Fernando Gago no conoce nada de la historia del Guadalajara ni de la historia del Clásico Nacional y aseguró que salió al campo con un planteo miedoso. Sentenció que el rojiblanco está acabado para el encuentro de vuelta a disputarse en el Estadio Azteca.

Faitelson criticó las justificaciones de Gago

Luego de consumarse la dura derrota de Chivas ante el América, el entrenador argentino pasó por rueda de prensa y brindó sus sensaciones tras el encuentro. Reveló que su equipo sabía lo que se jugaba pero fallaron con el resultado final.

Al escuchar esto, David Faitelson salió al cruce del DT y lo trató de irresponsable y sinvergüenza. “Gago es un irresponsable. En lugar de salir a ofrecer disculpas, salió a justificar. Señor Gago no sea usted un sinvergüenza “, culminó el periodista de TUDN.

Faitelson criticó a Hierro por designar a Gago como DT

El resultado que pueda obtener el Guadalajara en su visita al Estadio Azteca el próximo miércoles puede ser crucial para la continuidad de Fernando Gago al frente del equipo. Casualmente a esto se refirió David Faitelson y le envió un mensaje a Fernando Hierro, Director Deportivo de Guadalajara.

“Señor Fernando Hierro, es tiempo de dar la cara y explicarle a millones de aficionados de Chivas por qué el equipo salió con esa actitud y por qué el entrenador que usted trajo salió temblando a jugar un Clásico. Es tiempo de dar la cara señor Hierro”, sentenció el ex comentarista de ESPN.