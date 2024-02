Sorprendió a todos: Fernando Gago no se siente favorito para el Forge vs. Chivas

Dentro de la participación de los equipos mexicanos en la CONCACAF Champions League 2024, quien tendrá el turno de hacer su presentación este miércoles en el torneo continental será Chivas de Guadalajara, que afrontará un interesante duelo en Canadá.

A partir de las 19.00 horas, el conjunto rojiblanco debutará en el certamen ante el Forge FC de la Primera División de aquel país, por el cotejo de ida de la primera ronda de la Concachampions.

En este sentido, en la antesala del compromiso platicó Fernando Gago, entrenador del ‘Rebaño Sagrado’, con los reporteros presentes en tierras canadienses y aseguró que no ve a Chivas como favorito para la serie copera.

“¿Favoritos? No, no; el exceso de confianza en el fútbol sería un error, pensar que el partido está ganado desde hoy sería un error muy grave y algo de lo que nos podemos arrepentir”, afirmó el director técnico argentino en la previa del encuentro de esta tarde, a disputarse en el Tim Hortons Field de Ontario.

El estratega rojiblanco aseguró que protagonizarán el duelo ante los canadienses como un partido más, sin menospreciar al contrincante. “Tenemos la necesidad de jugar el partido como tratamos de jugarlos todos: como una final”, sentenció el ex Racing Club, que es consciente de las aspiraciones de las Chivas en esta competencia. “Independientemente del rival, queremos afrontar y tratar de competir en todos los títulos, esa es la idea”, expresó en rueda de prensa.

Bajo estas circunstancias, el DT fue consultado sobre la alineación que pondrá en campo para el partido y si utilizará ‘suplentes’ en el compromiso. “No tengo equipo A y equipo B, todos van a tener minutos, algunos menos y otros más, pero no pasa por un equipo titular y uno alternativo”, aseguró el entrenador del Rebaño, que también se refirió a sus formas habituales de manejarse y agregó: “No me considero un entrenador que busca eso, porque también lleva a la competencia lógica del día a día”.

El estratega argentino dejó en México a cuatro ‘habituales titulares’: Roberto Alvarado, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez y Gilberto Orozco. En ese escenario, Gago explicó su decisión. “Les dí descanso porque venían teniendo la mayor cantidad de minutos y creía que era el momento para parar; necesito a todos sanos para determinar quién está mejor para cada partido”, aclaró el DT, acentuando su idea de que nadie es más importante que otro dentro de la plantilla.

Por último, Fernando Gago se refirió al oponente de las Chivas en esta primera ronda y el material que usó para estudiarlo. “Esto es muy fácil, se ven partidos para atrás, los últimos y algunos más viejos; hay información, aunque hace cuatro meses no tienen competición”, expresó el entrenador, que también habló sobre los datos que pudo recabar pese a que no hay encuentros recientes del Forge. “Tienen el mismo entrenador hace casi 3 o 4 años, y una forma de jugar que tratan de mantener durante todos los partidos, independientemente del rival, no nos podemos confiar”, concluyó el director técnico.