El DT se manifestó antes del choque por CONCACAF y aseguró que al '10' no le afecta todo lo ocurrido en la previa. Los detalles.

'Tata' Martino advierte a Rayados antes de la revancha: "Messi no necesita motivación extra"

El Estadio BBVA recibirá esta noche uno de los grandes enfrentamientos de los cuartos de final de la Concachampions 2024, cuando se vean las caras Rayados de Monterrey e Inter Miami, por la revancha de la serie que empezó con polémicas en los Estados Unidos.

Será un cruce muy caliente, luego de lo que sucedió tras el encuentro de ida, con la discusión acalorada entre Messi y ‘Tano’ Ortiz, de la que se debatió toda la semana y que le pondrá un condimento especial al juego de vuelta.

Sin embargo, Gerardo Martino, entrenador del conjunto estadounidense, se ocupó de ponerle paños fríos y quitarle importancia al tema. “Yo creo que Leo no necesita ninguna motivación extra o especial, tratándose de alguien como él y que compite de la forma que lo hace desde los 16/17 años a nivel profesional”, sentenció el ‘Tata’ en la rueda de prensa previa al compromiso de CONCACAF.

El estratega enfatizó en que la pelea del Chase Stadium y todo lo que se dijo desde el cuerpo técnico de Monterrey no influirá en el crack argentino. “Compite así porque lo siente así, y porque el día que lo deje de sentir, dejará el fútbol… compite así en la situación en que se encuentre, en la liga donde esté, en un amistoso o en un partido decisivo como este“, reafirmó el ex DT de la Selección Mexicana de Futbol.

Además, Martino confirmó que Messi jugará y contó sus expectativas de la actuación del capitán de su equipo y de la Selección Argentina. “Yo no veo que él vaya a enfrentar el partido de una forma distinta que no sea la de competir hasta el límite de las posibilidades; eso es lo que esperamos para todo el equipo el partido, no solamente para él sólo”, aseguró el entrenador que de a poco le va encontrando la vuelta al Inter Miami.

Gerardo Martino y el gran recibimiento para Lionel Messi en Monterrey:

El ‘Tata’ se refirió a los buenos modos en que la afición local recibió a la plantilla de Inter Miami en su llegada a la ciudad, más allá de los conflictos del primer partido, y pese a que en redes sociales muchos destrozaron a Messi y al equipo en general.

“No teníamos ninguna duda, en ningún caso esperábamos que el recibimiento fuera diferente por tener con nosotros al mejor jugador del mundo, es algo que pensábamos que iba a ser así”, confesó el timonel de las ‘Garzas’, acostumbrado a que estas circunstancias se den cada vez que Inter juega en condición de visitante.

Gerardo Martino dejó, además, un mensaje sobre la importancia de Lionel por sobre cualquier fanatismo. “La presencia de Leo trasciende cualquier otro tipo de situaciones. Independientemente de que la camiseta por la cual simpatice, la gente ama el fútbol, y nosotros estábamos seguros de que esto iba a suceder, como nos pasa habitualmente cuando vamos a otras ciudades de Estados Unidos”, concluyó el DT albicelste.