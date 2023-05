A lo largo del último tiempo, el futbol sala se ha convertido en un gran atractivo mundial, el cual combina la habilidad y la estrategia dentro de un pequeño campo techado. Por otro lado, el lunes por la noche el argentino Agustín Ibáñez anotó un golazo ante River Plate y tras el encuentro confesó que semanas atrás quiso suicidarse. ¡Primero la salud mental!

Año tras años surgen diferentes estudios que marcan como la presión y el estrés en plena competencia pueden incidir en un atleta dentro y fuera de un campo de juego. Debido a esto, los psicólogos han sido cada vez más importantes para poder ayudar a los deportistas con su mente.

Por otro lado, en las últimas horas un futbolista confesó el duro momento que vive con su de salud mental. Se trata del argentino Agustín Ibáñez, quien juega en el primer equipo de futbol sala del Club Almafuerte de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y realizó una verdadera obra de arte.

Fue ante River Plate cuando recuperó el balón en mitad de cancha, amagó ante el portero y la picó para marcar un golazo. El festejo fue pura emoción debido a que no paraba de llorar. Tras el encuentro comentó cómo había vivido el gol y confesó que no era una anotación más ya que dos semanas atrás se había querido quitar la vida.

“La verdad espectacular. No sé qué decir. Siempre veía a River por la tele, por los partidos y hoy jugar contra ellos y ganar no tiene explicación. Sabía que le iba a amagar y a picar”, explicó Agustín Ibáñez. Y agregó: “Hace dos semanas con el partido contra Camioneros, previo a eso, me tocó pasar por un momento duro en lo familiar en el cual lamentablemente me quise sacar la vida. Me quise suicidar. La verdad que la emoción es por eso porque no tiene explicación. Vengo acá y me olvido de todo lo que me pasa. Los chicos que vienen y te piden fotos. El cariño del club, de la gente. Es enorme”.