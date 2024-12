No bien trascendió la noticia de que la Conmebol estaría pensando en un futuro cercano incluir equipos de la Concacaf, tanto de la Liga MX como de la MLS, a la Copa Libertadores las opiniones a favor y en contra se hicieron eco en redes sociales y medios de comunicación. Para algunos, como los equipos mexicanos, asoma como algo muy positivo tras casi 9 años exceptuados de participar del máximo torneo de clubes del continente. Sin embargo, en Brasil no piensan lo mismo…

En una entrevista realizada por Diario Récord, el periodista brasileño Paparazzo Flabet fue contundente respecto de las repercusiones que generó dicha posibilidad de incluir nuevamente a clubes mexicanos y también la de sumar elencos de la MLS. ¿Los motivos?

Uno de los principales se refiere a que en caso de que la Copa Libertadores adquiera el mismo formato que aplicó la UEFA Champions League y que estrenó en la temporada 24/25 (pasó de tener 4 grupos a un total 36 equipos integrados en una única tabla), los clubes de Brasil temen a que puedan sufrir la reducción de los 7 cupos que hoy poseen para clasificar a dicho certamen.

Además, aducen que dicha inclusión de equipos mexicanos y de la MLS provocaría una extensión del calendario de competencias, el cual ya es muy comprimido para los elencos brasileños. Y otro de los motivos de rabia de los clubes brasileños radica en que temen perder el poderío y liderazgo que vienen manteniendo en dicha competición, la cual vienen ganando de manera ininterrumpida durante las últimas 6 ediciones.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – NOVEMBER 30: Players of Botafogo celebrate with the trophy after winning the tournament following the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Final between Atletico Mineiro and Botafogo at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on November 30, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)