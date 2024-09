La Selección Argentina afrontará este jueves un desafío trascendental dentro de su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, cuando se mida ante Chile en Buenos Aires, en el marco de la séptima jornada de la competencia continental.

Para este compromiso, desafortunadamente, el entrenador Lionel Scaloni no podrá contar con su máxima figura: Lionel Messi. El delantero no sólo no será de la partida, sino que directamente no forma parte de la nómina que disputará la doble jornada.

¿Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs. Chile por las Eliminatorias CONMEBOL?

El atacante de Inter Miami se ausentará ya que atraviesa el tramo final de su recuperación de una lesión. La ‘Pulga’ padece un esguince en el tobillo derecho, que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia, y desde entonces se encuentra en rehabilitación.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su lesión?

Se espera que el crack argentino retorne oficialmente a los campos de juego el próximo sábado 14 de septiembre, cuando Inter Miami enfrente a Philadelphia Union, por la Major League Soccer. Con Argentina, en cambio, regresaría en la Jornada FIFA del mes de octubre.

¿Quién será el reemplazo de Lionel Messi en Argentina vs. Chile?

El sustituto que ocupará el lugar de la ‘Pulga’ será Julián Álvarez, flamante fichaje del Atlético de Madrid. De esta manera, Lionel Scaloni cambiaría el esquema, para recurrir al ‘doble 9’ con una especie de 5-3-2, una formación poco utilizada hasta aquí por el entrenador, acostumbrado a jugar con extremos.

¿Cuál será la alineación de Argentina vs. Chile sin Lionel Messi?

Sin el ’10’, Lionel Scaloni escogió a los siguientes once iniciales para recibir a la ‘Roja’ de Ricardo Gareca: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.