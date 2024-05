La Selección Mexicana ya piensa en la Copa América 2024. Desde el 20 de junio al 14 de julio, se disputará el torneo que reunirá a las selecciones más poderosas del continente americano. Este certamen se disputará en Estados Unidos, como preparación de la Copa del Mundo de 2026. Para este año, la CONMEBOL integró a selecciones de la CONCACAF.

Esta edición de la Copa América será la número 48 de la historia y la segunda vez que se realice en suelo norteamericano (2016). La Selección Argentina es la última campeona y una de las candidatas a retener el título. Además, los albicelestes, junto a Uruguay, son los máximos campeones con 15 trofeos cada uno.

La Copa América 2024 se jugará en catorce ciudades de Estados Unidos, las cuales albergarán entre dos o tres partidos por sede. En esta edición de la competencia continental se disputarán 32 partidos en 25 días y participarán 16 selecciones divididas en cuatro zonas. Diez pertenecen a CONMEBOL y seis a CONCACAF.

La Selección Mexicana se prepara para la Copa América 2024 (Imago)

Las ciudades donde se jugará la Copa América 2024

Al igual que en la edición de 2016, que también se llevó a cabo en Estados Unidos, esta será la que más sedes presenta. Las mismas estarán distribuidas en tres zonas geográficas diferenciadas: Zona Costa Este, Zona Central y Zona Costa Oeste.

Zona Costa Este: esta zona contará con cinco sedes, Miami, New Jersey, Charlotte, Atlanta y Orlando. En estas sedes se disputarán cuatro juegos del Grupo A, cuatro del Grupo C, Semifinales, Tercer Puesto y la Gran Final de la Copa América 2024.

Zona Central: a esta la componen las ciudades de Kansas, Arlington, Austin, Houston y Missouri. Aquí se jugarán dos encuentros del Grupo A, dos del Grupo B, dos del Grupo C, dos del Grupo D y dos de Cuartos de Final.

Zona Costa Oeste: Esta zona es la que menos sedes presenta, solo cuatro ciudades albergarán partidos de la Copa América 2024, Las Vegas, Santa Clara, Inglewood y Glendale. En esta se diputarán cuatro partidos del Grupo B, cuatro del Grupo D y dos de los Cuartos de Final.

Los estadios donde se jugará la Copa América 2024

Los catorce escenarios de la Copa América 2024 están listos para recibir a las 16 selecciones que participarán de esta edición del torneo continental…

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia – 71000 espectadores

20 de junio – Argentina vs. Canadá – Jornada 1 del Grupo A

27 de junio – Panamá vs. Estados Unidos – Jornada 2 del Grupo C

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia (Imago)

Levi’s Stadium, Santa Clara, California – 72840 espectadores

22 de junio – Ecuador vs. Venezuela – Jornada 1 del Grupo B

2 de julio – Brasil vs. Colombia – Jornada 3 del Grupo D

Levi’s Stadium, Santa Clara, California (Imago)

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina – 74479 espectadores

10 de julio – Partido de Semifinales

13 de julio – Partido por el Tercer Puesto

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina (Imago)

State Farm Stadium, Glendale, Arizona – 63400 espectadores

28 de junio – Colombia vs. Costa Rica – Jornada 2 del Grupo D

30 de junio – México vs. Ecuador – Jornada 3 del Grupo C

6 de julio – Partido de Cuartos de Final 1° D vs. 2° D

State Farm Stadium, Glendale, Arizona (Imago)

SoFi Stadium, Inglewood, California – 70000 espectadores

24 de junio – Brasil vs. Costa Rica – Jornada 1 del Grupo D

26 de junio – Venezuela vs. México – Jornada 2 del Grupo B

SoFi Stadium, Inglewood, California (Imago)

Exploria Stadium, Orlando, Florida – 25500 espectadores

29 de junio – Canadá vs. Chile – Jornada 3 del Grupo A

1 de julio – Bolivia vs. Panamá – Jornada 3 del Grupo C

Exploria Stadium, Orlando, Florida (Imago)

NRG Stadium, Houston, Texas – 72220 espectadores

22 de junio – México vs. Jamaica – Jornada 1 del Grupo B

24 de junio – Colombia vs. Paraguay – Jornada 1 del Grupo D

4 de julio – Partido de Cuartos de Final – 1° A vs. 2° B

NRG Stadium, Houston, Texas (Imago)

Q2 Stadium, Austin, Texas – 20738 espectadores

30 de junio – Jamaica vs. Venezuela – Jornada 3 del Grupo B

2 de julio – Costa Rica vs. Paraguay – Jornada 3 del Grupo D

Q2 Stadium, Austin, Texas (Imago)

AT&T Stadium, Arlington, Texas – 80000 espectadores

21 de junio – Perú vs. Chile – Jornada 1 del Grupo A

23 de junio – Estados Unidos vs. Bolivia – Jornada 1 del Grupo C

5 de julio – Partido de Cuartos de Final – 1° B vs. 2° A

AT&T Stadium, Arlington, Texas (Imago)

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey – 82500 espectadores

25 de junio – Chile vs. Argentina – Jornada 2 del Grupo A

27 de junio – Uruguay vs. Bolivia – Jornada 2 del Grupo C

9 de julio – Partido de Semifinales

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (Imago)

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada – 65000 espectadores

26 de junio – Ecuador vs. Jamaica – Jornada 2 del Grupo B

28 de junio – Paraguay vs. Brasil – Jornada 2 del Grupo D

6 de julio – Partido de Cuartos de Final 1° C vs. 2° D

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada (Imago)

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri – 79451 espectadores

1 de julio – Estados Unidos vs. Uruguay – Jornada 3 del Grupo C

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri (Imago)

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas – 18467 espectadores

25 de junio – Perú vs. Canadá – Jornada 2 del Grupo A

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas (Imago)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida – 75540 espectadores

23 de junio – Uruguay vs. Panamá – Jornada 1 del Grupo C

29 de junio – Argentina vs. Perú – Jornada 3 del Grupo A

14 de julio – Gran Final