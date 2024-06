Más allá de la invaluable pérdida futbolística que implica, la baja de Edson Álvarez también es una ausencia sensible en materia de vestidor y de liderazgo dentro del campo de juego para la Selección Mexicana: el equipo no contará con su capitán en toda la Copa América y no es para menos.

En cuanto a su aporte en el juego, el futbolista que sustituirá al volante del West Ham en el once inicial del ‘Tri’ será Luis Romo, jugador de Rayados de Monterrey, que acompañará en el mediocampo a Érick Sánchez (ingresaría por Orbelin Pineda) y Luis Chávez.

En términos de capitán, según la información que destapó el periodista Gibran Araige, cercano a la concentración de México, Jaime Lozano ya habría elegido al hombre que llevará el gafete: se trata de César Montes, defensa del Almería y habitual titular en el seleccionado.

César Montes vestirá la cinta de capitán de México [Foto: Getty]

El zaguero central de 27 años, que en la próxima temporada jugará en la Segunda División de España, es una fija en el esquema de ‘Jimmy’ en el combinado nacional, y una voz de mando en el grupo, muy apoyado y escuchado por todos sus compañeros de vestidor.

Así, el entrenador del ‘Tri’ tiene a los dos futbolistas que intentarán suplir la ausencia de Edson. Además, se meterán en la alineación el mencionado ‘Chiquito’ Sánchez y Luis Romo, las dos modificaciones en nombres que introducirá en los once que saldrán a disputar el partido ante Venezuela.

De este modo, México afrontará el encuentro de esta tarde en California con los siguientes representantes: Julio González; Jorge Sánchez, César Montes (C), Johan Vásquez, Gerardo Arteaga; Luis Romo, Érick Sánchez, Luis Chávez; Uriel Antuna, Santiago Giménez y Julián Quiñones. La Selección Nacional va por el liderazgo en soledad y por la clasificación a cuartos de final.