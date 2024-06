Luego de la lesión que sufrió Edson Álvarez en la primera mitad contra Jamaica se temió lo peor y este martes se confirmó: el capitán del Tri no podrá jugar el resto de la Copa América 2024 con México.

Así lo comunicaron tanto la Selección Mexicana como el propio futbolista, quien ya comenzó su rehabilitación. Sin el llamado de referentes como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano e Hirving Lozano, Edson Álvarez quedó como el gran líder del equipo y lamentablemente no podrá estar en el campo.

Tras confirmarse su lesión y su baja para el resto de la competición, surgió la incógnita sobre si el capitán se quedaría o no con el plantel de Jaime Lozano y el propio Edson Álvarez se encargó de comunicarlo.

La decisión de Edson Álvarez tras confirmarse que se pierde el resto de la Copa América 2024

“Me sentí con la responsabilidad y con las ganas de darles este mensaje. Desafortunadamente mi participación en Copa América ha llegado a su fin, no tengo palabras, es un duro golpe para mí, tenía esa ilusión como la tienen mis compañeros. Pero son cosas que pasan en el futbol y tendré que aprender y crecer de todo esto”, comentó en un principio el capitán en un video que el Tri compartió en redes sociales.

“También he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho. Ahora me tocará fuera de la cancha, pero me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible”, reveló Edson Álvarez sobre su decisión de quedarse con el grupo.

De esta manera, el capitán del Tri viajó a California para acompañar al plantel en su segundo partido de la Copa América, el cual será este miércoles ante Venezuela en el SoFi Stadium a las 19:00hs (Ciudad de México).