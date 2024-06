Faltan tan solo horas para el segundo encuentro de la Selección Mexicana en la Copa América 2024.El conjunto nacional se medirá este miércoles 26 de junio ante Venezuela en el duelo de punteros del Grupo B, puesto que ambos ganaron en sus respectivos estrenos en el torneo.

Uno de los que se expresó en la previa fue Fernando Batista, DT de la Vinotinto, quien compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa. Allí, el entrenador argentino no ahorró en elogios para el Tri, aunque luego advirtió que su equipo se encuentra “preparado” para conseguir la victoria.

Fernando Batista afirmó que Venezuela está “preparado” para ganar el partido. (Getty Images)

“México es un rival poderoso, tiene muchas armas en ofensiva, pero estamos preparados para ganar el partido”, afirmó Batista, quien al frente de Venezuela lleva 13 encuentros dirigidos con un récord positivo de seis victorias, cinco empates y solo dos derrotas.

Encuesta ¿Cuál será el resultado del partido? ¿Cuál será el resultado del partido? YA VOTARON 0 PERSONAS

Asimismo, remarcó la habilidad de los mediocampistas de la Selección Mexicana, su aptitud en el uno contra uno y develó alguna de las formas en las que intentará detenerlos. “Tienen buenos duelos en el uno contra uno. En la media tienen jugadores técnicamente bueno. Si los dejas jugar, la puedes pasar mal, hay que tener doble marca. Trataremos de achicar los espacios, vamos a enfrentar a un equipo que juega bien al futbol, ya estuvimos viendo situaciones del equipo rival”.

Su historia con Santiago Giménez

Por otro lado, el ex timonel de las selecciones sub 20 y sub 23 de Argentina destacó a Santiago Giménez e incluso reveló que intentó convocarlo a la selección albiceleste. Cabe destacar que el actual delantero del Feyenoord nació en Buenos Aires, por lo que se encontraba en condiciones de ser citado.

Fernando Batista reconoció que quiso convocar a Santiago Giménez a las juveniles de Argentina. (Getty Images)

Al respecto, Batista reconoció: “Quise que Santi Giménez vistiera la camiseta de la selección argentina. Es un delantero que tiene buenos movimientos. Si le das unos metros la puedes pasar mal, hay que estar cerca para que no pueda desarrollarse”.

¿Cuándo y por dónde ver México vs. Venezuela por la Copa América 2024?

México y Venezuela jugarán este miércoles 26 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California desde las 19:00. El encuentro se podrá seguir por TV a través de Canal 5, Azteca 7 y TUDN, mientras que la plataforma ViX lo transmitirá vía streaming.