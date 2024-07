La participación de México en la Copa América 2024 de Estados Unidos ya es historia. Sin embargo, todavía resuenan los ecos de la eliminación del Tri, que se despidió del certamen continental en fase de grupos con cuatro puntos luego de una victoria ante Jamaica, caída contra Venezuela y empate frente a Ecuador.

Lo sorpresivo es que no fue un protagonista del conjunto nacional quien se refirió a la decepcionante participación azteca en tierras estadounidenses, sino Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina. En la rueda de prensa previa al partido de semifinales ante Canadá -que se disputará este martes a las 18:00- el DT de la Albiceleste puso como ejemplo al equipo de Jaime Lozano para no subestimar el nivel de las selecciones de Concacaf con respecto a sus símiles de Conmebol.

El entrenador de la selección argentina afirmó que Concacaf posee selecciónes de nivel. (Imago)

Al respecto, el timonel del campeón defensor de la Copa América manifestó: “No sé quién dice que hay mucha ventaja o diferencia, no la veo esa diferencia. México ha estado a nada de pasar, a un gol, y ha tenido un buen nivel. Me parece que son selecciones de nivel y no menos importantes que algunas de Sudamérica”.

En tanto, el también campeón del mundo agregó: “Me parece que está todo muy equilibrado. Con Costa Rica jugamos un amistoso y el primer tiempo fue complicado. Yo diría que el nivel es bueno, al nivel de Sudamérica, no diría que inferior. Estados Unidos mismo hizo una buena copa, aunque por matices te podés quedar afuera. El nivel ha sido parejo”.

¿Qué la faltó a México para superar la fase de grupos?

Tal como lo comentó Lionel Scaloni, México estuvo muy cerca de superar la fase de grupos. Sin embargo, no logró vencer a Ecuador en el partido decisivo y solo consiguió empatar en cero. Así, se despidió en la instancia de zonas de una Copa América por tercera vez en su historia. Vale destacar que esto también sucedió en 2011 y 2015.