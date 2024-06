La Selección Mexicana derrotó por 1-0 a Jamaica en lo que fue su primera presentación en la Copa América 2024 de Estados Unidos. Lejos de mostrar su mejor versión, el conjunto de Jaime Lozano consiguió los primeros tres puntos en Houston, Texas, y lidera el Grupo B junto a Venezuela.

Minutos antes del gol de Gerardo Arteaga a los 24 minutos del segundo tiempo, el entrenador del Tri dio un fuerte golpe sobre la mesa al sustituir nada menos que a Santiago Giménez, máxima figura de la plantilla mexicana, por Guillermo Martinez.

Santiago Giménez no logró convertir ante Jamaica. (Getty Images)

Esta modificación generó una suerte de abucheo en el NRG Stadium de Houston y distintos tipos de opiniones entre los aficionados en X (ex Twitter), ya que algunos de ellos volcaron sus críticas contra el DT mientras que otros hicieron hincapié en el rendimiento del delantero del Feyenoord.

La reacción de los aficionados a la salida de Santiago Giménez

Por un lado, quienes no estuvieron conformes con la performance del jugador puntualizaron en el hecho de que no jugó un buen partido y se lamentaron de que no consiga mostrar su mejor versión en la Selección Mexicana tal como lo hace en los Países Bajos.

En ese sentido, uno de ellos afirmó que “Santi no es para esta Selección”, mientras que otro manifestó: “¿Ya le podemos exigir un poco a Giménez con la Selección?”.

En tanto, los que se volcaron contra Jaime Lozano calificaron como “estúpidos” sus cambios y le criticaron el momento en el cual decidió hacer la modificación que finalizó con el surgido en Cruz Azul fuera del campo de juego.

“Pase lo que pase, estoy hasta la madre de ver la cara de asustado del Jimmy…” y “Vamos por un gol y sacas a un delantero para meter otro”, fueron algunos de los planteos que realizaron los usuarios disconformes con la decisión de Lozano.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por la Copa América 2024?

Luego de su victoria ante Jamaica, la Selección Mexicana deberá enfrentarse a Venezuela por la segunda fecha del Grupo B. El encuentro tendrá lugar el miércoles 26 de junio a las 19:00 en el SoFi Satdium de Inglewood, California.