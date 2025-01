Martín Anselmi explicó por qué no podía continuar en Cruz Azul

Martín Anselmi se prepara para su debut oficial en el Porto, el cual, a pesar del conflicto legal con el Cruz Azul, está pautado para que se produzca este jueves en el compromiso que el elenco portugués debe afrontar ante el Maccabi Tel Avivi por la octava jornada de la Fase de Liga de la UEFA Europa League (en ese partido definirá si clasifica directamente a los Octavos de Final o si debe pasar primero por los Play Off).

Y en medio de lo que fueron sus primeras horas en Europa, el argentino explicó ante la prensa local los motivos por los que aceptó la propuesta que le arrimó André Villas Boas, quien hoy cumple funciones como presidente, pero que también llegó a ser el estratega del elenco de la ciudad costera (así como también de Tottenham, del Chelsea y del Olympique de Marsella, entre otros).

”Está claro lo que significa el Porto. Que nuestra primera experiencia como equipo técnico en Europa sea en un club tan grande, de la manera en la que nos abrieron las puertas y nos invitaron a participar en este proyecto con la convicción y la fe que demostró el FC Porto, era difícil decirle que no”, dijo Martín Anselmi en su presentación.

Además, explicó por qué sentía que no podía continuar con su labor en México: ”También fue difícil, por otro lado, porque no hubiera estado bien en donde estaba, porque me hubiera quedado con la sensación de no haber aceptado esta propuesta”.

Para cerrar, detalló cómo fue el recibimiento que tuvo en su nuevo club: ”Desde que llegué a Portugal, todos los que trabajan en el FC Porto nos han ayudado en todo, y creo que esa esencia está en todos los del club: la esencia del trabajo y la pasión. Creo que para hacer las cosas bien hay que hacerlas con pasión. Eso es lo que me enamoró de este club”.

Cruz Azul irá a la FIFA por el caso Martín Anselmi

Cruz Azul presentará su demanda ante la FIFA por lo que fue la controvertida salida de Martín Anselmi. La Máquina Cementera esgrimirá pruebas de que el entrenador argentino se fue a Portugal con contrato vigente. Es decir, lo acusará de abandono de trabajo y de no haberse hecho cargo de la cláusula de rescisión de 5 millones de dólares.

Por su parte, el Porto aclaró ante la prensa que no hay trabas legales para que Anselmi inicie su proceso y que, llegado el caso que deba presentarse ante la entidad que regula el fútbol mundial, también tiene su argumento para defenderse, el cual no es otro que exhibir que había llegado a un acuerdo con Cruz Azul para resarcirlo con 3 millones de dólares, pero que de un momento a otro desde el DF se arrepintieron y se bajaron de la operación.

