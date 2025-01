El caso de Martín Anselmi al Porto, dejando a Cruz Azul sin DT con el Clausura 2025 iniciado, sigue dando que hablar en los diferentes ámbitos futbolísticos de la Liga MX. Ahora, otro entrenado del torneo de Primera División de México se posicionó sobre el tema.

Publicidad

Publicidad

ver también Fichajes 2025: Toluca se refuerza con un portero europeo de renombre para reemplazar a Tiago Volpi

Antonio Mohamed, estratega argentino de los Diablos Rojos, dio una conferencia de prensa luego del empate de Toluca 1-1 visitante precisamente a la Máquina Cementera tras la Jornada 4 del actual torneo local. Su equipo marcha 8° con 5 unidades producto de una victoria, dos empates y una caída.

Así se explayó el Turco: “Creo que hay formas para todo, hay cláusulas de rescisión para todos. Hay cláusulas y común acuerdo“. “También hay que tomar en cuenta que cuando a los entrenadores los corren, se van solos al aeropuerto, no hay ningún periodista”, agregó.

Martín Anselmi tuvo su debut en Porto por la Europa League. [Foto Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Y continuó: “Te corren, hace la lista, a la fecha 10, se corrieron 10 entrenadores y no van al aeropuerto. No estoy justificando, lo que no comparto son las formas, pero sí comparto que si tienen una cláusula de rescisión se tiene que cubrir. “Hay formas para todo y cada uno toma decisiones, hay que hacer responsable de esas decisiones”, aseveró.

Por último, habló de su salida de Pumas: “Cada uno toma decisiones y asume las consecuencias. Tengo un gran respeto hacia la afición y la institución, tuve una decisión personal, quería estar con mi familia. La gente entendió y otros no”. “Se dijo mucho que iba a dirigir otro equipo, fue falso, me fui un año sin trabajar. La afición cree que fue una traición, está en su derecho, pero no fue así“, finalizó.

ver también Antonio Mohamed opinó qué le faltó al Toluca de Paiva para ser campeón de la Liga MX

¿Cuándo juega Toluca por la Jornada 5 del Clausura 2025?

El cuadro rojo tendrá la oportunidad pronto de sumar de a tres puntos nuevamente, cuando dispute la Jornada 5 del Clausura 2025. Se medirá ante Tigres el próximo sábado 1° de febrero desde las 21:10 horas en el Estadio Nemesio Díez.

Publicidad