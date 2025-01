Cruz Azul tendrá ayuda examericanista para arruinar a Porto y Anselmi ante la FIFA

El conflicto por la salida de Martín Anselmi al Porto no cesa. Es que Cruz Azul parece haber tomado la decisión de ir hasta las últimas consecuencias a raíz de la salida del argentino, quien interrumpió su relación con la institución cementera para continuar con su carrera en el fútbol europeo.

Publicidad

Publicidad

En cuestión, de acuerdo al periodista César Caballero de la señal ESPN, desde el club del DF apuntan a Anselmi por abandono de trabajo y por una deuda de 5 millones de dólares correspondiente a la cláusula de rescisión, la cual, aparentemente, no se hizo efectiva. De ahí que lo acusen con viajar al Viejo Continente todavía con contrato vigente con los Celestes.

¿Cuál es la versión del Porto? En contrapartida a lo que filtró Cruz Azul, en Portugal sostienen que la directiva del club mexicano ya había aceptado un resarcimiento económico cercano a los 3 millones de dólares para decretar la desvinculación del estratega implicado, pero que, de un momento a otro, se arrepintieron.

La cuestión también es que para ese entonces, en el que desde Cruz Azul cambiaron de opinión, ya estaba todo avanzando por el Porto para recibir a Martín Anselmi, quien, por cierto, ya se prepara para su debut oficial al frente de los Dragones contra el Maccabi Tel Aviv en el Estadio Partizan de Serbia, este jueves 30 de enero por la octava jornada de la Fase de Liga de la UEFA Europa League.

Publicidad

Publicidad

Ante este conflicto que ya se hizo un tema de seguimiento tanto en México como en Portugal, la Máquina Cementera, para ir a fondo ante la FIFA, ya contrató como representantes legales a los abogados que defendieron al Club América en el juicio contra el Club Atlético Independiente por el caso de Silvio Romero y Cecilio Domínguez.

Martín Anselmi se refirió a Cruz Azul en su presentación en el Porto

Martín Anselmi fue presentado por el presidente del Porto André Villas Boas como nuevo entrenador este lunes 27 de enero. Allí, entre otras cuestiones, se refirió de manera inesperada al Cruz Azul, con clara intención de tratar de bajar el tono al conflicto que lo tiene en el punto de mira.

Publicidad

Publicidad

”No es fácil cerrar la etapa previa. A pesar de ya no ser entrenador de Cruz Azul sigo siendo hincha de Cruz Azul y quiero dejarles un mensaje. Sabes la relación y unión que construimos y que atesoraré por siempre, fue algo maravilloso. En todo momento fui honesto”, expresó el argentino de 39 años.

Y en esa misma línea, ante la prensa portuguesa, comentó: ”Tanto mi equipo técnico como yo lo dimos todo por el club hasta el último día y nada de lo que se ha dicho es cierto. No creas lo que dicen, ellos saben cómo operan y nos conocen mejor que yo. Tomé una decisión y la acepto. Lo hice con total transparencia con el club y sus directivos. Me prometieron que me dejarían ir, negociaron con el FC Porto y aceptaron una propuesta del club”.

ver también ¿Qué dirán en Cruz Azul? La inesperada reacción de la FIFA ante la llegada de Martín Anselmi a Porto