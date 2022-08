No son días tranquilos en Cruz Azul. El equipo no funciona y cada vez está más lejos del nivel mostrado en los primeros partidos de la temporada. La prueba más evidente del declive de la Máquina fue el partido de la fecha pasada del Torneo Apertura 2022, en la que los de Diego Aguirre fueron goleados por Santos Laguna por el contundente marcador de 4-0.

Los Cementeros están obligados a reaccionar cuanto antes para mantenerse, al menos, en los puestos que otorgan el derecho al Repechaje de la Liga MX. Sin embargo, la próxima cita de Cruz Azul es sumamente compleja debido a que enfrentarán a nada menos que Toluca, uno de los equipos que ha mostrado mejor rendimiento en lo que va de temporada.

Funes Mori, listo para el debut

Ramiro Funes Mori es una de las contrataciones de Cruz Azul para este Apertura 2022 y luego de ver el partido pasado desde la tribuna, ya se siente listo para disputar sus primeros minutos con la Máquina. El argentino se siente motivado de cara a esta nueva etapa y destaca la importancia de enfrentar a un rival de la talla de Toluca.

"Si me toca jugar, estaré mentalizado para jugar y si no, apoyaré al equipo, y si metoca entrar, lo haré con muchas ganas, con mucha responsabilidad. Enfrentamos al líder del torneo, es una motivación extra para nosotros, va a ser un lindo partido, con mucha ilusión, siempre hay revancha, venimos de una derrota, pero no hay nada más lindo que enfrentar al líder y demostrar que estamos para pelear arriba", dijo Funes Mori.

Estrada, en camino para cerrar su fichaje

Michael Estrada se despidió del DC United y ahora se prepara para viajar a la Ciudad de México, donde cerrará su incorporación con Cruz Azul. El ecuatoriano tomará un vuelo desde quito en horas de la madrugada y llegaría a las 5:35 horas tiempo del centro de México, para luego realizar las pertinentes pruebas médicas en el transcurso del día.