La Máquina del Cruz Azul transita días de tranquilidad donde para el fin de semana prestará atención a los resultados de los dos juegos correspondientes a la Liga MX, teniendo en cuenta su posición para el Repechaje, y luego lo hará con sus representantes en la Selección Mexicana de Futbol.

Mientras en La Noria rezan por recuperar a sus futbolistas sanos y salvos de cara a la parte final del Apertura 2022, desde el Tri surgieron importantes declaraciones del orgullo cruzazulino en Europa, Santiago Giménez. Por su parte, el Potro Gutiérrez recibe buenas noticias por un importante regreso.

Santi Giménez sus chances para Qatar 2022

En el día de medios de la Selección Mexicana previo al encuentro amistoso contra Perú, Santi Giménez fue consultado sobre sus chances de integrar la nómina de México para el Mundial de Qatar, y confesó: "Desde un principio sabía que iba a ser ilógico llevar a cuatro, cuando el director técnico juega con un delantero. Me imaginaba que iba a llevar a tres, no me sorprendió tanto porque sabía que era la idea". ¿Será él el cepillado?

"Nunca jugaré en el América"

El Chaquito Giménez se desvió un segundo de su actualidad con el Tri para mostrar su orgullo cruzazulino y dejar en claro que jamás se pondría la playera del archirrival: “No, no, eso sí nunca, nunca”, respondió ante la pregunta de un hipotético llamado del América. "Nunca”, insistió.

El Potro recupera a una de sus figuras

Después de varias semanas y dos juegos de baja por lesión, Carlos Rodolfo Rotondi se recuperó de sus complicaciones físicas y regresó a trabajar con normalidad en los entrenamientos de Cruz Azul, que ya piensa en el encuentro ante Chivas de Guadalajara por la Jornada 17 de la Liga MX.

Huescas, titular con México en la Revelations Cup

La Selección Mexicana Sub-20 también se encuentra activa con la disputa de la Revelations Cup contra Estados Unidos, Perú y Paraguay en el Estadio Ciudad de los Deportes. En el primer partido contra el equipo guaraní, Rodrigo Huescas alineó con el equipo titular y tuvo una activa participación en los 61 minutos que tuvo en cancha.