Cruz Azul continúa preparando su crucial encuentro del fin de semana ante las Chivas de Guadalajara por la jornada 17 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el cual La Máquina tendrá la posibilidad de ganarle a un rival directo en la lucha por ganar la localía en la Reclasificación.

Mientras Raúl Gutiérrez trabaja con los futbolistas que quedaron en el país, se produce el regreso de aquellos que participaron con sus selecciones nacionales, incluída la Mexicana. Por otra parte, reaparecen declaraciones de Erik Lira sobre su deseo de jugar en el futbol europeo.

Erik Lira quiere ir a Europa, pero no desespera

En diálogo con Mediotiempo, Erik Lira dejó claro su anhelo de que Cruz Azul sea una plataforma para pasar al Viejo Continente, pero no desespera por que ocurra en el corto plazo: "Es mi sueño jugar en Europa, pero esto apenas comienza [...] Desde el primer momento que me vine acá fue para crecer, me gustan los retos y no me gusta la zona de confort, siempre quiero mejorar. Es muy padre (jugar en Cruz Azul) de niño lo quise siempre porque es Cruz Azul, no es cualquier equipo, aquí siempre se tiene que ganar, si no no funciona".

Así regresan los seleccionados

Los seleccionados de Cruz Azul regresan en buenas condiciones para sumarse a preparar el encuentro de la Jornada 17. Este martes, Charly Rodríguez y Uriel Antuna jugaron desde el inicio y tuvieron una regular actuación en la derrota de México ante Colombia. Por su parte, Luis Abram fue titular en la goleada de la Selección Perú contra El Salvador.