Cruz Azul sigue avanzando en su preparación para el Torneo Clausura 2023. La Máquina tiene un par de semanas trabajando en la pretemporada y luego de sumar algunas incorporaciones, parece que el Potro Gutiérrez está más cerca de lo que quiere para el próximo semestre.

Los Cementeros ahora cuentan con los refuerzos de Augusto Lotti y Ramiro Carrera, quienes llegan procedente del futbol argentino. Sin embargo, Cruz Azul no ha culminado con la renovación del equipo y busca nuevos fichajes para ciertas posiciones en su plantilla.

¿Cuándo debuta Cruz Azul?

Tan solo un mes separa a la Máquina de hacer su estreno en el Torneo Clausura 2023. Y es que el equipo del Potro Gutiérrez debutará el próximo domingo 8 de enero contra Xolos de Tijuana, en el Estadio Caliente, en un duelo correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX.

El Potro Gutiérrez disfruta con Brasil

El DT de la Máquina no se perdió la goleada de Brasil contra Corea del Sur y a través de su cuenta de Twitter expresó su admiración por el juego de la Canarinha. "¡Qué nivel de gol! No vi el cuarto. Pero el tercero, pura esencia futbolística, ¡por no decir Brasileira!", dijo el Potro.