Cruz Azul se prepara para un partido clave cuando dispute el repechaje de la Liguilla del Apertura 2022 de la Liga MX frente a León. La Máquina Cementera viene de ser séptimo en la tabla general de posiciones con 24 unidades.

Por otro lado, a horas del choque frente a la Fiera, Charly Rodríguez afirmó que lo sucedido contra América, en el famoso 7-0, fue un accidente. A su vez, Uriel Antuna afirmó que hay clubes de Europa que van por él.

Charly Rodríguez habló del 7-0 de América

Sin duda uno de los choques más duros que tuvo Cruz Azul en el Apertura 2022 de la Liga MX fue la goleada histórica de América por 7-0, pero para Charly Rodríguez fue solo un accidente. “Lo lindo del futbol es que te da siempre revancha, pero es lo lindo. Estoy seguro que son accidentes que no volverán a pasar, si ahora enfrentamos al América nos verán distinto", comentó el futbolista.

Uriel Antuna dice que lo buscan de Europa

Uno de los futbolista que ha tenido una buena regularidad es Uriale Antuna, quien en las últimas horas afirmó que lo buscan en Europa. “Hay equipos que me han sondeado, a muchos de nosotros nos están viendo pero de ahí en más no sé absolutamente nada, creo que esos temas los ve más mi representante y la directiva, yo trato de concentrarme aquí, como te digo, quedar campeón aquí y después irme si me lo permite Cruz Azul”, comentó Antuna.