El portero de La Máquina no se salvó de una fuerte crítica tras el gol del CF Montreal.

Cruz Azul visitó este miércoles al CF Montreal por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions League. La Máquina tuvo que trabajar el encuentro y con un global de 2-1 se clasificó entre los cuatro mejores del certamen, donde se verá las caras con un viejo conocido: Pumas de la UNAM.

En el calentamiento previo al encuentro en el Estadio Olímpico de Montreal, Jesús Corona sufrió una lesión que le impidió formar parte del 11 titular, la cual también lo marginaría del encuentro por la jornada 11 de la Liga MX ante el Club Pachuca. Su lugar fue ocupado por Sebastián Jurado, el cual causó polémica en una acción crucial.

El ex Tiburones Rojos de Veracruz, quien también está llamado a jugar ante los Tuzos en el Estadio Hidalgo, no tuvo un partido fácil y protagonizó un error en el arco visitante que le costó el gol del empate para los canadienses, el cual ponía en suspenso la serie. Y las redes sociales no se quedaron calladas.

Al minuto 77 de la segunda mitad y con los Cementeros 1-0 arriba, un tiro de esquina y una mala salida de Sebastián Jurado le permitió al Montreal igualar las acciones. Esto no fue pasado por alto por el ídolo de La Máquina, Emanuel 'Tito' Villa, quien no suele guardarse nada a la hora de opinar sobre su exequipo, y esta no fue la excepción.

"A quién le reclama Jurado", escribió Villa en su cuenta de Twitter ante el error del portero. Y es que después del gol del 'Impact', el cancerbero comenzó a protestar gesticulando como queriendo disimular lo sucedido. Para su fortuna, dicho tanto no terminó costando la clasificación.

La afición de Cruz Azul no coincidió con Villa

Tras el error ya mencionado de Sebastián Jurado ante el Montreal por la Concachampions y la crítica de 'Tito' Villa, los aficionados del equipo Cementero le respondieron al ídolo que los defensas también tenían parte de la responsabilidad.