Cruz Azul vivió días muy complicadas después de lo que fue la histórica goleada sufrida en el Estadio Azteca, ante América, por 7-0. La afición de la Máquina Cementera no tardó en señalar a algunos de los responsables del mal momento que atraviesa el equipo en el Apertura 2022. Los más criticados fueron dos referentes que ya llevan muchos años en la institución: Julio César Domínguez y Rafael Baca.

Por la Jornada 14 de la Liga MX, Cruz Azul recibió la visita de Mazatlán y logró tres puntos importantes al vencer por 2-0 con goles de Gonzalo Carneiro y Ángel Romero. En el complemento, con la ventaja en el marcador y un jugador más sobre el campo de juego, el Potro Gutiérrez mandó a la cancha a Cata Domínguez y Rafa Baca, quienes fueron abucheados por los aficionados presentes en el Estadio Azteca.

Tras el triunfo, que deja a Cruz Azul con chances de meterse en la Fiesta Grande, el Potro Gutiérrez se refirió a los abucheos que sufrieron sus dos dirigidos: "Desde que llegué se trabaja con un equipo de 25 futbolistas que están al servicio del equipo. Nosotros nos dedicamos a entrenar y ver cómo lo hacen en la semana, y hoy el equipo necesitaba a Rafa y Julio. Lo hicieron de buena forma, porque al final no puedes condicionar esas cosas", manifestó el entrenador.

Asimismo, el Potro Gutiérrez buscó mostrarse comprensivo con el malestar de la afición, pero destacó la personalidad de Cata Domínguez y Rafa Baca: "Expresarse es parte del show. Esto es futbol profesional y rescato ese carácter y resiliencia que ellos tienen ante esos escenarios. Son cosas que simpemente suceden en el futbol", reflexionó el entrenador interino de la Máquina Cementera.

Confía en lograr mejoras

Pese a la victoria frente a Mazatlán, Gutiérrez considera que aún hay margen de mejora: "Nos vamos bien en lo general, porque el primer objetivo fue que sumáramos de tres con un juego propositivo que por momentos se logra y otros no, por ahí eso es lo que me queda, porque jugamos con un hombre de más y no tuvimos mucho volumen ofensivo. Hay cosas que requieren cierto tiempo, trabajo y conexión con los jugadores", analizó.