Cruz Azul todavía sueña con meterse en el Repechaje, luego de lo que fue su gran remontada para vencer por 2-1 a León en la Jornada 16 del Apertura 2022. La Máquina comenzó el semestre de la peor manera, pero la llegada del Potro Gutiérrez como interino ha mejorado las cosas.

Queda claro que existe cierto nerviosismo en Cruz Azul, luego de los difíciles momentos que vivieron a lo largo de este torneo. Incluso, al término del encuentro ante León, todas las miradas se fueron con la bronca entre Iván Morales y Chuy Corona, quienes se cruzaron mientras todo era celebración.

En conferencia de prensa, Potro Gutiérrez se refirió a lo sucedido y buscó quitarle dramatismo: "Ustedes saben que cuando terminas un partido, tienes diferentes reacciones y situaciones. Cada jugador tiene un mundo distinto en ese sentido, más allá de la alegría de que gane tu equipo", analizó.

Gutiérrez develó que se habló del tema en el vestuario: "Entonces sólo fue un malentendido. Cuando me enteré, ya lo hablamos y quedó solventado. Estamos más unidos que nunca. Precisamente cuando bajamos al vestidor lo arreglamos ahí mismo y no pasó absolutamente nada", señaló luego de que sus futbolistas debieran ser separados.

La palabra de Chuy Corona

Al término del partido, el propio Corona también se refirió a su discusión con Iván Morales: "No hubo nada. Simplemente quedó ahí en el juego al final del encuentro. Lo que sucedió ahí es por la intensidad con la que se juega, pero no hay nada porque se habló y no hay nada más que decir", manifestó el capitán de la Máquina.