Cruz Azul se prepara para su debut en el Torneo Clausura 2023. La Máquina viene de consagrarse campeón de la Copa Sky y ahora espera mantener ese buen rendimiento bajo la conducción del Potro Gutiérrez en el debut ante Tijuana.

Los Cementeros ya registaron su plantilla para este semestre, la cual aparece en el sitio web de la Liga MX y mostraba una ausencia muy importante en Cruz Azul: Rafael Baca, uno de los jugadores más cuestionados por la afición de la Máquina.

El mediocampista mexicano no aparecía en la lista de Cruz Azul, al igual que los refuerzos Augusto Lotti y Ramiro Carrera. Sin embargo, la razón de la ausencia de Baca no tenía que ver con una eventual salida antes del Torneo Clausura 2023.

"Me comentan que no hay ningún tema con Rafa Baca. Que el que no aparezca de momento pinta a ser por el tema de la renovación automática de su contrato y los papeles que tengan en las oficinas de la Liga", informó el periodista David Espinosa.

Problema resuelto

Tan solo unas horas después de notarse la ausencia de Baca, la ficha del futbolista apareció registrada en el sitio web de la Liga MX. El mediocampista, de esta manera, queda habilitado para tener actividad en la primera fecha del Torneo Clausura 2023.