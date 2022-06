Cruz Azul continúa con la pretemporada para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Mientras los comandados por Diego Aguirre trabajan para arribar en óptimas condiciones a la jornada inaugural, la institución de La Noria llevó a cabo uno de los eventos más esperados por los aficionados: la presentación del nuevo uniforme para la próxima temporada.

El jersey, que será utilizado durante el siguiente campeonato y también en el Torneo Clausura 2023, presenta las principales modificaciones en el escudo. Sin embargo, también se destacan variantes en el diseño general e, incluso, en los colores. A continuación, conoce cuánto cuesta y dónde comprar la playera y cuáles son sus cambios más importantes.

Cuánto cuesta y dónde comprar el nuevo uniforme de Cruz Azul

La camiseta titular de La Máquina para la temporada 2022-2023 cuesta 1.499 pesos mexicanos. Los fanáticos la pueden adquirir a través de los locales oficiales y el sitio web de Joma, que se encargó de diseñar la indumentaria, y mediante la Tienda Cruz Azul.

Cómo es el nuevo uniforme de Cruz Azul para la próxima temporada

El uniforme cuenta con un cuello sport, en forma de "V", donde se exhibe la leyenda "95 años construyendo una pasión" y se destacan los colores rojo, blanco y azul. En el resto del diseño se deja de lado el azul oscuro y vuelve a predominar un tono más claro.

No obstante, la principal modificación consiste en el nuevo escudo, algo que no es aceptado por todos los aficionados. El logo, que ahora se encuentra en el centro del jersey, ya no exhibe las nueve estrellas, pero conserva la cruz, que es la principal referencia.

Por qué se había postergado la presentación del nuevo uniforme de Cruz Azul

El motivo por el cual se había pospuesto la presentación fue que los directivos pretendían que todos los futbolistas de la plantilla estuvieran presentes en el acto. Esto se debe a que Cruz Azul había trabajado con ausencias a causa de las convocatorias de selecciones para amistosos, Liga de Naciones de la Concacaf o el repechaje para el Mundial de Qatar 2022.