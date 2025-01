En una circunstancia que ya se volvió habitual en México, la ventana de transferencias continúa abierta incluso con el campeonato comenzado, por lo que las puertas están abiertas para nuevas llegadas y salidas: en el caso del Deportivo Toluca, llevaría a una inminente partida de un futbolista en la etapa final del libro de pases invernal.

De acuerdo a la información revelada por la periodista Pao Reyna, que cubre el día a día de los ‘Diablos Rojos’ desde las instalaciones, desde la MLS vienen a la carga por un jugador de la plantilla escarlata que no está atravesando un momento ideal según sus propias expectativas en cuanto a minutos en campo.

Es el caso de Anderson Duarte, extremo derecho uruguayo que desembarcó en el club a mediados del año pasado, por medio de una costosa transferencia definitiva proveniente de Defensor Sporting. La información de la reportera sugiere que no estaría conforme con su poca continuidad en el club y analiza salir.

Publicidad

Publicidad

Según indica, un club de la Major League Soccer cuyo nombre aún no ha trascendido ha iniciado negociaciones formales con Tolucapara fichar a Duarte, pero no sería a modo permanente sino a través de una cesión por una temporada y con opción de compra elevada, para evitar que la inversión inicial sea a pérdida.

Anderson Duarte sólo jugó siete partidos desde su presentación [Foto: TFC]

En este sentido, se ha dado a conocer que la directiva y el futbolista ya dieron el OK para que se concrete una salida a préstamo en estos últimos días del mercado de fichajes, y la definición de la operación del futuro de Anderson Duarte quedaría a manos de Antonio Mohamed, que aún no ha tomado una decisión pese a que sí cuenta con él aunque todavía no lo ha utilizado.

Publicidad

Publicidad

Desde su llegada al Toluca en el libro anterior, el joven atacante charrúa disputó sólo 7 partidos en total, donde aportó 1 gol. Además, en el estreno de los ‘Diablos Rojos’ en el Clausura 2025, en lo que fue la goleada 4-2 ante Xolos de Tijuana en condición de visitante, Duarte no tuvo participación. ¿La última baja del mercado de invierno?