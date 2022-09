Con el paso de los días, aquella derrota con marcador de 7-0 ante las Águilas del América se va quedando atrás como una pesadilla cada vez más difusa, así lo siententen jugadores del Cruz Azul, como el defensa Jaiber Jiménez quien espera que la Máquina tenga el tiempo suficiente para corregir el rumbo en el torneo Apertura 2022.

“Estábamos un poquito mal en el aspecto anímico, y sobre todo con la derrota con América que no fue nada fácil, la sufrimos mucho, fue una semana muy difícil", admitió Jaiber Jiménez en conferencia de prensa y admitió que "hubo un tropiezo grande contra América y eso hace pensar que estamos en deuda".

El defensa central originario de Oaxaca fue parte de la primera alineación del director técnico interino Raúl el Potro Gutiérrez quien tiene la encomienda de recuperar al equipo en lo que resta de la fase regular, y por lo pronto cumplió con un debut triunfal ante los Gallos Blancos del Querétaro.

"Lo importante es que cambiamos el chip, le dimos la vuelta a la página para poder regresar a lo que somos, un equipo que siempre ha estado en los primeros lugares", apuntó Jaiber Jiménez de cara al partido contra Bravos de Juárez. "Le dimos vuelta a la página y hasta ahorita hemos trabajado y es lo que nos dio el resultado, pero simplemente fue el seguir trabajando y no desenfocarnos".

Jaiber Jiménez debutó en la Liga MX con Cruz Azul en el torneo Apertura 2019 y desde ese entonces sólo ha jugado ocho partidos en la primera división. Su camino ha sido complicado y la llegada de Raúl el Potro Gutiérrez parece la oportunidad para consolidarse. "Se aprendió mucho en ese proceso y se sigue aprendiendo. Sí fueron momentos de angustia, de frustración porque no fue un torneo, fueron muchos torneos porque yo jugaba un partido, dos partidos, pero eso no era la suficiente. Fue muy difícil pero con fortaleza y ánimo no he bajado los brazos".