En Cruz Azul consideran que 7-0 ante América es un accidente que no volverá a pasar y esperan revancha

Después de pasar momentos complicados en la breve estancia del uruguayo Diego Aguirre como director técnico, el Cruz Azul se levantó en el interinato de Raúl el Potro Gutiérrez para conquistar 16 puntos de 21 posibles y meterse al Repechaje del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Sobre el trabajo desempeñado bajo el mando de Raúl Gutiérrez, Carlos Rodríguez, mediocampista de Cruz Azul comentó que "la idea que trajo el Potro al equipo, los conceptos que nos dio día tras día hicieron que cada uno fuéramos sintiéndonos más cómodos para sacar esas victorias tan importantes. El Potro desde que llegó nos hizo saber la calidad de jugadores que somos".

Cruz Azul ganó cinco de sus siete partidos con Raúl Gutiérrez, y Carlos Rodríguez solo lamentó no haber alcanzado un lugar directo en la liguilla: "Uno quisiera siempre entrar en los primeros cuatro, ahora nos tocó reponernos de malos resultados, el equipo demostró que viene mejor y con más confianza. Más allá de las derrotas era no encontrar el funcionamiento, al no sentirnos cómodos dentro del campo, pero partido tras partido vamos demostrando mejores cosas y esperamos seguir así".

En entrevista para Marca Claro, Carlos Rodríguez manifestó su confianza en Cruz Azul de poder superar el Repechaje contra el León con la ventaja de ser uno de los cuatro equipos que jugará como local: "Al entrar en séptimo lugar habla bien del equipo al superar las adversidades, así que estamos esperando a que sea sábado para poder ganar ese partido y entrar a la Fiesta Grande".

Revancha ante América por el 7-0

En caso de lograr el pase a la liguilla, Carlos Rodríguez espera enfrentar al América para tomarse revancha de la derrota de 7-0 que además de histórica fue circunstancial, según consideró el mediocampista: "lo lindo del futbol es que te da siempre revancha, pero es lo lindo. Estoy seguro que son accidentes que no volverán a pasar, si ahora enfrentamos al América nos verán distinto".