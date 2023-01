Cruz Azul no ha tenido un buen arranque en el Torneo Clausura 2023. La Máquina suma un punto en tres partidos disputados y ahora tiene la obligación de reaccionar cuanto antes para evitar que la crisis de resultados se prolongue en el inicio de la Liga MX.

No obstante, en el equipo de Raúl Gutiérrez hay algunos elementos que han destacado más que el resto y uno de ellos es Jesús Corona. El experimentado guardameta recuperó la titularidad en el semestre pasado y mantiene sus reflejos intactos a sus 42 años.

La edad de Chuy es un aspecto que no pasa desapercibido, pues en teoría estaría muy cerca de su retiro y esto genera mucha incertidumbre entre los aficionados; sin embargo, el portero cementero rompió el silencio y reveló cuándo espera poner punto final a su carrera.

“Hoy me encuentro bien físicamente, puedo decir un año más, dos o tres, no lo sé. Vamos a ir paso a paso, la sinceridad será muy importante, con uno mismo y con la institución. En este momento me encuentro muy bien para seguir por algún tiempo más”, dijo a Esto en Línea.

Corona espera retirarse en Cruz Azul

Si bien Chuy no sabe cuándo le dirá adiós al futbol profesional, el guardameta cementero tiene muy claro que espera hacerlo con Cruz Azul. Es por eso que Corona quiere una extensión de su contrato para continuar dejando una huella en la institución.

“Hablé con el presidente Velázquez y le dejé muy en claro en que iba a ser muy sincero en cómo me encontraba físicamente y futbolísticamente para una renovación, y me encuentro bien. Mi idea ahora es seguir jugando, espero pueda ser aquí (mi retiro) en Cruz Azul, es uno de mis objetivos. Quiero seguir en activo, me siento muy bien”, finalizó.