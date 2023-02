La salida de Raúl Gutiérrez de Cruz Azul dejó al equipo de La Noria sin un entrenador y ahora los directivos están buscando al próximo director técnico azul. Uno de los nombres que más fuerza tomó durante las últimas horas fue el de Hugo Sánchez, que se reunió con algunas de las autoridades de la Máquina y que, en el programa Futbol Picante, habló de las chances de llegar al gigante de la Liga MX.

El presente de los Cementeros es preocupante y, pese a que Raúl Gutiérrez hizo todo lo que pudo para sacar al equipo de ese mal momento, no consiguió revertirlo y la directiva decidió ponerle punto final a su relación con el entrenador. Ahora, deben encontrar un reemplazo con lo necesario para devolver al equipo a lo más alto y han sonado varios nombres.

Uno de los que sonó con mayor fuerza e incluso llegó a hablar con los directivos azules fue Hugo Sánchez, que en su aparición en el programa de ESPN, Futbol Picante, habló sobre lo que le generó esta chance. "Estoy entusiasmado, ilusionado, cosa que no me pasaba desde que empecé a dirigir a Pumas como club. Ahora agradezco este interés por parte de la directiva de Cruz Azul", comentó el Pentapichichi, que hace un buen rato que no se para a un costado de la línea de cal para dirigir.

Más allá de eso, José Ramón Fernández le consultó por el estado de ánimo de los directivos y el exentrenador de Pumas y la Selección Mexicana respondió: "Dentro de la charla que tuvimos, noto interés y deseos de que las cosas vayan mejor. Los resultados no han sido favorables, están preocupados por ello, pero sí me he dado cuenta que ellos como directiva están haciendo todo lo posible para que funcione el equipo". ¿Confirmarán al nuevo entrenador en los próximos días?

¿Qué mejoraría Hugo Sánchez?

Una de las grandes preguntas que se hacen los aficionados del Cruz Azul tiene que ver con lo que Sánchez podría aportarle al equipo, y el exReal Madrid no dudó en responderlo: "Mejoraría la confianza que tiene el plantel. Los resultados no han acompañado, no hay confianza en la cancha, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Falta armonía y confianza en el grupo, falta trabajo defensivo y ofensivo, pero con credibilidad".