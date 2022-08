Se acerca el Clásico Joven donde las Águilas del América y La Máquina de Cruz Azul llegan sin miramientos en esta edición que promete ser una de las más férreas pues ambas escuadras llegan con una racha llena de constantes. Por parte de los de Coapa buscan seguir con su racha ganadora mientras que los cementeros están ansiosos por recuperarse después de los recientes descalabros que han sufrido en el Apertura 2022.

Ante esto, mucho se ha hablado de las figuras que han portado los colores de ambas escuadras como es el caso de Carlos Hermosillo, algo que algunos no toman a bien y revelaron que no habrían tomado esa decisión ni de broma, así lo dio a conocer uno de sus jugadores más destacados en su historia, Guillermo “Wendy” Mendizábal, exfutbolista de La Máquina cementera en una charla con AS.

Mendizábal aseguró que ni de broma se habría puesto la playera del América en la víspera de la fecha 10 del torneo Apertura 2022: “Nunca lo habría hecho, ni de chiste, ni de broma, ni de apuesta, ni juego, ni de nada. Hubo una vez que el entonces presidente del América me citó para ofrecerme jugar para las Águilas, pero sabía que jamás iba a aceptar, porque nunca me vi con la playera del acérrimo rival”.

De acuerdo al apodado “Wendy”, él jamás podría portar los colores azulcremas por una poderosa razón: “No podría ponerme una playera del América, porque crecí en Cruz Azul, te enseñan a querer a este equipo, llegué desde 1972 y te encariñas con este equipo, así que no podía ponerme la playera del rival más importante de Cruz Azul”.

Y acerca de cómo cree que le puede ir a La Máquina en este enfrentamiento ante las Águilas en el legendario estadio Azteca, Guillermo fue muy conciso al respecto: “Es cierto que es preocupante recibir tantos goles, porque hay que recordar que en un torneo nos metieron 17 goles en un torneo y ahora van 18 en ocho fechas, entonces habrá que arreglar eso. Siempre quiero que gane Cruz Azul, pero en estos partidos puede pasar cualquier cosa, quizá algunos jugadores no lo entienden, son nuevos y no saben lo que significa este juego, por eso se pierde esta rivalidad, vas a enfrentar a un equipo que ha hecho tantos cambios”.