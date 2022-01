Se acerca el comienzo del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, y uno de los equipos que más ha revolucionado su plantilla es Cruz Azul, quien sufrió fuertes bajas pero también realizó incorporaciones de peso que ilusionan a sus aficionados con la obtención de la décima estrella. Juan Reynoso planea una reestructuración del equipo para pelear el campeonato.

Uno de los flamantes refuerzos para el equipo Celeste es Alejandro Mayorga, quien llegó procedente de Chivas de Guadalajara junto con Uriel Antuna, y ya fue presentado oficialmente. Siendo uno de los laterales más destacados del último tiempo en el futbol mexicano, ilusiona que pueda aportarle ida y vuelta y sorpresa por la banda izquierda.

Y si de conquistar a los fanáticos se trataba, el futbolista empezó con el pie derecho. A través de su cuenta de Instagram, Mayorga publicó una storie con una imagen de sí mismo de bebé, portando los colores del Azul y reconociendose como apasionado La Máquina Cementera, algo que heredó de su padre.

+ EN VIVO: Fichajes de Cruz Azul rumbo al Clausura 2022

"Soy hijo de un Cruz Azulista de hueso colorado, así que desde pequeño sé cómo se siente la pasión por estos colores. Vamos por la décima Cruz Azul", fue el mensaje que acompañó el posteo. Por si fuera poco, también aprovechó su feed para evidenciar su alegría por este desafío y dejarle un recadito al CM por la foto de presentación.

"Juntos vamos por la décima #CruzAzul. Estoy muy contento. El community manager de la maquina regresó con tantas ganas de sus vacaciones, que hasta tatuajes de refuerzo me dibujó. No me agüito. ¡A darlo todo!", soltó junto a la imagen de presentación.