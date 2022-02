En el Boca Juniors celebran que el paraguayo no arribara al conjunto argentino, pues su historial no es para presumir.

Cada vez se vuelve más fuerte el rumor del fichaje de Ángel Romero con La Máquina del Cruz Azul, una situación que en Argentina celebran pues señalan que el futbolista paraguayo es muy problemático, por lo que en el Boca Juniors descansan por no tenerlo entre sus filas y que esto provoque que el vestidor pudiera partirse, pues sería una situación muy desafortunada, señaló Diego Cagna, ex jugador del Boca Jrs a TYC.

“Gracias a Dios que no viene Ángel Romero a Boca. Me parece un jugador problemático, iba a generar inconvenientes en el vestuario. Me parece positivo que no llegue a la institución”, revelaron después de que comenzara a trascender información que ubicaba al sudamericano con el equipo argentino, pero fue un alivio para Cagna que eso no sucediera, pues además viene sin ritmo después de que no tiene actividad desde agosto de 2021.

Mientras que medios internacionales decidieron recordar algunas indisciplinas por parte de Romero, quien tiene algunos antecedentes que datan desde que jugaba como extremo izquierdo con el San Lorenzo de Argentina, en donde se le ha señalado por buscar tener trato especial en el vestidor, así como por lesionar a su compañero, Andrés Herrera, quien se encontraba cerca de ser fichado por el Palmeiras de Brasil.

Para 2019, Ángel también protagonizó una polémica, al pedir tres días más de vacaciones, situación que molestó al resto de sus compañeros de equipo al enterarse de esta inusual petición, pues él estaba al nivel de ellos, pero siempre buscó que se le hicieran distinciones con él, sin importar si trabajaba más o no dentro del campo de juego, pues siempre se ha considerado ser un súper dotado.

REVOCA TRATO CON EL BOCA JUNIORS

Romero ya había recibido una propuesta por parte del conjunto albiceleste al encontrarse libre, pero cambió de decisión al escuchar la oportunidad de vivir en México y jugar para el Cruz Azul, quienes desde el comienzo le ofrecieron más sueldo que los sudamericanos, y con tan sólo 29 años de edad, se volvió más atractivo el destino mexicano, después de ser parte del Cerro Porteño, Corinthians de Brasil y San Lorenzo de Argentina.