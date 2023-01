La Máquina todavía no ha cerrado la incorporación de un atacante en el mercado de pases.

El tema del delantero se ha convertido en un dolor de cabeza para Cruz Azul. Y es que luego de fracasar en el intento de contratar a Luis Suárez, la Máquina sigue sin encontrar en el mercado de pases a ese goleador que tanto necesita para el Torneo Clausura 2023.

La lista de candidatos para llegar a las filas de los Cementeros es cada vez más extensa, siendo Lucas Cavallini uno de los apuntados por la afición. El delantero quedó libre tras desvincularse del Vancouver Whitecaps y es una opción interesante para la Liga MX.

A pesar de que su calidad está comprobada tras el buen paso que tuvo con el Puebla, todo parece indicar que Cavallini no está en los planes de la Máquina. La directiva no contempla su fichaje y todavía no ha dado avances en la búsqueda de un atacante.

"Me comentan que esta operación está detenida hasta este momento. Nada avanza y no es tan claro que pueda llegar a concretarse. En el tema del delantero, vayan descartando el nombre de Lucas Cavallini. No es opción para la directiva", publicó el periodista David Espinosa.

Es por eso que la opción de contratar un delantero más para el Clausura 2023 todavía no está del todo claro en Cruz Azul. La Máquina inicia su camino este domingo contra Tijuana y evaluaría la opción de competir a lo largo del semestre con los cuatro atacantes que tiene.