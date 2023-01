Después de la celebración de la Copa del Mundo Qatar 2022, solamente dos jugadores de la selección mexicana han salido a jugar al futbol europeo: el portero Guillermo Ochoa que se fue al Saleritana de Italia y el defensa César Montes que ya es jugador del Espanyol de España.

Posteriromente, se mencionó la posibilidad de que que Uriel Antuna dejaría a Cruz Azul para irse al futbol de Grecia, sin embargo las negociaciones no se concretaron y el volante extremo se quedará. Otro jugador de Cruz Azul que quisiera irse a Europa es el mediocampista Carlos Rodríguez.

"Desde que vine acá (a Cruz Azul) lo dejé bien claro que una de las decisiones por las que vine acá también fue eso es un sueño que tengo (jugar en Europa) y lo hablamos con la directiva y ellos lo vieron de buena manera así que como te dije tengo esa meta ese sueño y lucharé por ello", comentó Carlos Rodríguez quien tiene contrato con la Máquina hasta el 31 de diciembre de 2025.

En declaraciones para TUDN, Carlos Rodríguez, quien ya estuvo en la segunda división de España con el Toledo, desea volver a jugar a Europa a como dé lugar: "En lo personal, soy alguien que iría a donde me dijeran, sea lo que sea que me dieran, porque al final yo lo hablaba con César (Montes) ahora que pudo salir al Espanyol, al final va a llegar la hora de nuestro retiro y yo creo que a mí no me gustaría quedarme con que toda mi vida esté recordando si me hubiera ido y qué hubiera pasado".

Charly Rodríguez habló con el Cachorro Montes

Carlos Rodríguez comentó que tuvo charlas con César Montes para animarlo a concretar su pase al Espanyol de Barcelona: "Así que yo le decía 've, tienes experiencia, al final vas a sumar, vas a ser mejor persona, mejor futbolista, todo cuenta y todo suma', y yo como lo veo es que cada uno tiene que tomar esa experiencia, como yo tal vez la tomé a mis 19 años saliendo a una segunda división B y eso me ayudó mucho, yo pienso eso y quisiera o pensaría que muchos jugadores piensan en eso".