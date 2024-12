Cruz Azul terminó el año con un sabor amargo luego de haber firmado una Fase Regular prácticamente perfecta en el Apertura 2024 de la Liga MX. Los comandados por Martín Anselmi fueron los punteros indiscutidos, pero luego en la Liguilla presentaron problemas tanto contra Tijuana como ante América, club que los terminó eliminando en semifinales en un caótico y polémico encuentro.

Ahora, la Máquina Cementera espera hacer un buen mercado de pases para luchar por el título nuevamente en el Clausura 2025. Mientras tanto, una voz autorizada como Ricardo La Volpe hizo un análisis de la temporada de Cruz Azul y se mostró muy crítico con una de las figuras del conjunto de Ciudad de México.

En su podcast ‘Lavolpismo’, el director técnico argentino apuntó contra su compatriota Carlos Rotondi. El futbolista surgido en Newell’s se desempeña como carrilero en Cruz Azul y La Volpe no tuvo piedad con él a la hora de hablar de sus cualidades defensivas. “A Rotondi no le han enseñado lo que es marcar, no le han enseñado ni saber los parados de los equipos”, sentenció el Bigotón.

Carlos Rotondi recibió críticas de Ricardo La Volpe (GETTY IMAGES)

Acto seguido, completó: “Pasó con el América, que pasó de una línea de cuatro a una de cinco. Las críticas tienen razón, más allá que respeto que el jugador es ofensivo. Para mí es un volante”. Asimismo, en medio de su crítica, La Volpe también destacó el aporte ofensivo de Carlos: “Tiene mucha culminación, mucho gol, pero no tiene oficio de marca lamentablemente. Cruz Azul le debe muchos puntos a Rotondi por haber llegado varias veces y generar gol”, culminó.

El penal de Rotondi que derivó en la eliminación de Cruz Azul

El futbolista argentino Carlos Rotondi quedó en el ojo de la tormenta por una polémica infracción en el área, justo después del 3-3 de Cruz Azul, que le dio la chance al América de salir victorioso para meterse en la final. El resto es historia: las Águilas superaron a Rayados de Monterrey en la final del Apertura 2025 y consiguieron el tricampeonato.

