Además de no poder reforzarse de la manera ideal, Cruz Azul estuvo cerca de perder a uno de sus mejores futbolistas en los días previos al Clausura 2023 de la Liga MX. Uriel Antuna, representante de la Selección Mexicana en Qatar 2022, tuvo una oferta del Panathinaikos.

El club griego se interesó por Uriel Antuna de cara a lo que resta del certamen local, en el que es uno de los protagonistas en la lucha por el título. Por tal motivo, parecía una buena oportunidad para el futbolista, que quería aprovechar el interés y cumplir su sueño de regresar al exterior. Pero no pudo ser.

La directiva cementera rechazó la oferta del Panathinaikos por considerarla insuficiente y ahora, semanas después, el futbolista rompió el silencio para develar cómo se sintió en aquel momento: "No sé si sea impotencia pero sí fue un poco de frustración porque yo había estado luchando para estar en el futbol europeo y sigo trabajando para ello".

"No se concretó pero sigo trabajando para estar en el máximo nivel, para rendir en mi club porque sé que rindiendo aquí me va a ver alguien más", señaló, en diálogo para TUDN, Uriel Antuna, quien no quiere perder el foco respecto a lo que puede hacer en Cruz Azul.

Descarta transferencia en la Liga MX

A pesar de que quería aprovechar la oferta del Panathinaikos, Uriel Antuna aclaró que se siente cómodo en La Noria: "Mi familia, a todos los que me rodean estamos felices en Cruz Azul y no me gustaría salir, aquí en México, a otro club; yo estoy muy contento aquí, muy feliz, me han tratado muy bien y eso hay que dejarlo en manos de los directivos", manifestó.