En Colombia, Efraín Juárez atraviesa la aventura de dirigir al equipo más grande de país, Atlético Nacional. Sin embargo, en los últimos días sufrió episodios en competencias diferentes que lo llevaron a recibir diferentes castigos que son más que severos.

ver también Efraín Juárez habló sobre los entrenadores mexicanos y lanzó una cruda crítica: "No los conoce nadie"

En la Copa Colombia ante Independiente Medellín y en el Clausura 2024 contra Independiente Santa Fe, el DT festejó goles de su equipo que llevó a un enojo grande de los rivales. A raíz de esto, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) tomó cartas en el asunto y lo sancionó.

Publicidad

Publicidad

Cuatro partidos sin podes asistir al banquillos y una multa millonaria recibió el DT mexicano, incluidos los dos partidos de la Final ante América de Cali por la Copa Colombia. El estratega vive tensos momentos en el país sudamericano que lo marginan de cotejos cruciales de la temporada.

Juan Carlos Osorio, DT de Xolos, fue consultado y el colombiano no dudó en defender al director técnico: “Me parece que es injusto, porque es un ser humano, pero no conozco bien todo lo que ha pasado“. Y agregó: “De las cosas que yo más valoro en México es que en un clásico Monterrey-Tigres, la gente va como va a Manchester City-Manchester United, en familia”.

Publicidad

Publicidad

Además, dejó entrever que en su país se vive con una revolución de más, una tensión que en la Liga MX no se vive como tal. “En Colombia no es así, el tema de las barras bravas es muy diferente a aquí”, aseveró. Las reacciones, más allá de ser genuinas o no, no caen bien en el futbol colombiano en palabras del DT.

ver también "No tiene experiencia": Efraín Juárez fue criticado tras firmar como DT de Atlético Nacional

¿Cuándo juega Xolos vs. Atlas por el Play-In del Apertura 2024?

En el marco del último partido del Play-In que da ingreso a la Liguilla, el conjunto de Tijuana recibirá a Atlas en el Estadio Caliente. El partido será este domingo 24 de noviembre de las 21:00 horas (Ciudad de México). El ganador jugará ante Cruz Azul en los cuartos de final de la Liguilla.