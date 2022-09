Cruz Azul consiguió hilar dos victorias consecutivas al vencer a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, consiguiendo alcanzar la novena colocación de la tabla general de posiciones. El Repechaje ya es una realidad e incluso existe la ilusión de ganar la localía en la última jornada de la temporada regular.

Rodrigo Huescas, hombre importante para el equipo Cementero durante las últimas fechas, reconoció la importancia del triunfo para comenzar a pensar en la Reclasificación. Sin embargo, dejó claro que para La Máquina siempre estará la exigencia de ser campeón, y de lo contrario no se habrá cumplido el objetivo.

“Fue una victoria importante, veníamos de una mala racha y creo que ahora estamos sobrepasando eso y es gracias al esfuerzo de todo el equipo y vamos pa’ arriba. En Cruz Azul siempre va a estar esa presión de que si no eres campeón fracasaste, no te puedes conformar con llegar a la Semifinal o Final, en este club la exigencia está a nivel de campeonato, no hay más”, declaró el extremo.

De cara a la decimoséptima jornada, donde Cruz Azul recibirá a las Chivas de Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca, Huescas dejó ver la importancia del partido e incluso afirmó que para la plantilla se trata de un clásico.

“Sabemos que no tenemos nada seguro, obviamente si lo queremos tenemos que estar más arriba, primero Dios lleguemos lo mejor preparados al partido y a ganar, no queda de otra. Es un partido importantísimo como cualquiera, como los 17 pasados, tenemos en mente que un Cruz Azul - Chivas puede ser un clásico porque se vive de una manera impresionante, claramente la afición no se clava tanto, pero los que estamos en la cancha sí porque queremos ver quien es mejor y vamos a demostrarlo”, sostuvo.

Por su parte, el mediocampista Cementero elogió el trabajo de Raúl Potro Gutiérrez: “Es un profe que sabe hablar, que te da la confianza e idea, ha aportado mucho al equipo y eso importa mucho porque viene desde la directiva y cuerpo técnico, más los once que estamos en la cancha y que tenemos que resolver".