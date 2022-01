Cuando parecía que el año le pintaba bien a Cruz Azul, su capitán y pieza clave, Jesús Corona, no piensa lo mismo pues comenzó este 2022 con dificultades innecesarias, pues denunció que fue hackeada su cuenta de WhatsApp en la que los maleantes están haciendo un mal uso pues por medio de ella están pidiendo dinero.

Por medio de sus redes sociales, Corona denunció este hecho y solicitó a punta de insultos que por favor la gente busque otra forma más honrada de ganarse la vida, a pesar de que reconoció que el mes de enero es complicado para obtener ganancias, así lo compartió en sus stories de Instagram el arquero de 40 años.

"Para la gente a la que le están hablando o escribiendo de mi WhatsApp, por favor no hagan caso, no soy yo, me lo hackearon anoche. Hasta que lo recupere por acá les avisaré, pero por favor no contesten, no les den el dinero, eso es lo que están pidiendo. Gente, entiendo que es enero y que todos tenemos gastos, pero pónganse a trabajar y dejen de estar chin... a los demás", escribió Corona.

En las historias siguientes, Chuy reveló que pudo desactivar su cuenta la cual no podrá usar por una semana, por lo que solicitó lo siguiente: "Ya pude desactivar mi cuenta de WhatsApp, pero no la podrá utilizar por siete días. Así que, si por algo les llega otro mensaje o algo, no soy yo. Les avisaré por acá cuando ya esté haciendo uso del WhatsApp. Cualquier cosa por llamada o mensaje de texto, mi número sí lo estoy usando yo"