La continuidad de Sergio Pérez en Red Bull Racing es uno de los factores que mantiene en vilo a México de cara a la próxima temporada. Si bien Checo renovó en junio de este año con la escudería de Milton Keynes, su asiento parece correr peligro desde el receso veraniego como consecuencia de los malos resultados y ahora una serie de pilotos jóvenes amenazan con quitarle su butaca de para a 2025.

No obstante, a pesar de todos los rumores, el tapatío no se muestra preocupado, tanto así que llegó a confirmar durante el Gran Premio de Brasil: “Me verán en Las Vegas y me verán el año que viene”. Sin embargo, esto no va de la mano con algunas declaraciones dentro de la cúpula de Red Bull. De hecho, Helmut Marko -asesor de la escudería- confirmó que la situación de Checo se evaluará luego del Gran Premio de Abu Dhabi.

La decisión de Red Bull que confirmaría la continuidad de Checo Pérez

El diario Marca de España informó este domingo que Red Bull tomó la decisión de aprobar la llegada de nuevos sponsors de la mano de Checo Pérez para 2025 , al punto de que ya comenzó la producción de indumentaria y los productos de merchandising correspondientes. Todavía no se filtró cuáles serían estos nuevos patrocinadores, pero su llegada está sujeta a la presencia de Sergio en el equipo, tal como sucede con Claro, Telcel e Infinitum, entre otros .

¿Qué pilotos amenazan con el asiento de Checo Pérez en Red Bull?

Son tres: Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Franco Colapinto. Los dos primeros pertenecen a RB (segundo equipo de Red Bull Racing en la Fórmula 1), mientras que los rumores más fuertes están alrededor del argentino, tanto así que hasta se deslizó que hubo una oferta de 20 millones de euros a Williams para hacerse con su pase. ¿Resistirá Checo?

Checo Pérez luchó nuevamente contra Liam Lawson en el GP de Brasil (IMAGO)

¿Qué puesto ocupa Checo Pérez en la tabla de posiciones de la Fórmula 1?

Sergio Pérez ocupa el octavo lugar en la tabla de posiciones de la Fórmula 1. El oriundo de Guadalajara suma 151 puntos y difícilmente se mueva de ese lugar de acá a que termine la temporada 2024, ya que está a 39 unidades del séptimo (Lewis Hamilton) y le lleva 89 dianas a su perseguidor más cercano, Fernando Alonso.

