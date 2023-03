La llegada de Ricardo Ferretti le hizo bien a Cruz Azul. Los aficionados quieren verlo en la institución por muchos años, pero afortunadamente tienen candidatos para reemplazarlo a futuro. En este caso fue un histórico futbolista del conjunto capitalino el que alzó la mano y se mostró ilusionado con la chance.

"Chelito Delgado será mi auxiliar", prometió en entrevista con RÉCORD. El director técnico agregó: "Cuando salió el Potro Gutiérrez, él me escribió y me dijo que sería mi asistente. Le respondí que tenía trabajo y que seguiría preparándome para cuando llegue mi momento". Y no suena descabellada su contratación.

Hablamos de Gabriel Pereyra. El Mítico estaba al frente del Atlético Morelia en la Liga de Expansión MX en el momento que La Máquina buscaba DT, pero ahora ya está libre. Por sus dichos en la plática, seguirá trabajando arduamente para aprovechar la primera chance que le llegue con los de La Noria.

¿Hasta cuándo tiene contrato Tuca Ferretti?

En una entrevista con ESPN, el flamante entrenador de Cruz Azul confirmó que solamente tiene contrato con la institución hasta diciembre. Es decir que, cumpliendo con lo pactado, el experimentado timonel estará al frente del equipo en el Clausura y el Apertura, para luego reunirse y definir su futuro en el club.