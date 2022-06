Después de que se diera la salida de Juan Reynoso como entrenador de La Máquina cementera de Cruz Azul, su puesto lo ocupó casi de inmediato el estratega uruguayo, Diego Aguirre, quien se ha puesto manos a la obra desde que se dio a conocer su nombramiento como el nuevo mandamás de la escuadra de La Noria, y por ello ya comenzó a dar instrucciones muy estrictas al resto del plantel para que logren sus objetivos en este Apertura 2022.

En una entrevista con ESPN, Aguirre reveló que a los jugadores que tiene en mente para jugar en esta campaña les tendrá una encomienda que no es negociable, pues asegura que su principal objetivo es respetar las jerarquías en el organigrama administrativo, puesto que ahora bajo su mando comienza una nueva etapa en el club celeste, por lo tanto, deberán acatar el esquema que el timonel crea pertinente.

“Se van a alinear porque hay que respetar las jerarquías. Hoy comienza una nueva era. No me interesa lo anterior, es una nueva etapa y de aquí para adelante y me ocupo de que jueguen bien”, apuntó el técnico charrúa, quien apenas tiene unos días a Ciudad de México. Además, aprovechó para dar a conocer que evaluará caso por caso de los jugadores del plantel para saber cómo van a funcionar y si encajan en esta nueva etapa, pero primero hablará con ellos.

“No voy a hablar de casos individuales porque necesito verlos, sentirlos, hablar con ellos y como dije, es una nueva etapa y analizaremos caso por caso. Hay veces que jugadores no rinden en un periodo, pero lo hacen en otro y vamos a analizar lo que haremos con cada jugador”, señaló el DT, quien también confesó que todavía no tiene muy claros los nombres de los refuerzos, ya que primero tiene que evaluar a todo el plantel.

“Yo antes de hablar de cambiar, me gusta darle valor a los jugadores que están. Quiero evaluar rendimiento, aunque no hay mucho tiempo. Posiblemente pase traer a un jugador y veremos en los siguientes días cómo sentimos al equipo. Hay jugadores que acaban contrato y la idea de nosotros es tener un equipo competitivo que intente ir por todo”, finalizó Aguirre, quien ya se encuentra trabajando con el plantel blanquiazul.