Por la Jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul visita a Tigres UANL desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario. La Máquina Cementera busca los tres puntos para acercarse a los puestos de vanguardia de la tabla.

Para este encuentro, el entrenador Vicente Sánchez no tendrá de entrada a un usual titular. Y es que Carlos Rotondi no será de la partida y deberá iniciar en el banquillo por primera vez desde que arrancó el el certamen local dejando su lugar a un compañero. Al no informarse una lesión, se cree que es un cambio meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Carlos Rotondi en Tigres UANL vs. Cruz Azul?

Con esta noticia, Mateusz Bogusz tendrá la tarea de reemplazar al argentino en el extremo izquierdo. El flamante refuerzo oriundo de Polonia de los Celestes, quien llega desde Los Angeles FC, tiene la oportunidad de demostrar desde el inicio.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Tigres UANL sin Carlos Rotondi?

Sin Carlos Rotondi, el cuadro celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los regiomontanos: Mier; Ditta, Piovi, Lira; Rivero, Rodriguez, Faravelli, Campos; Romero, Giakoumakis y Bogusz.

